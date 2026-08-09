Румъния не е засякла въздушни атаки в събота

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Румънското министерство на националната отбрана заяви, че радарите на системата за наблюдение не са засекли никакви въздушни средства, пресичащи румънското въздушно пространство в посока България сутринта в събота.

Освен това, в периода преди експлозията не са регистрирани движения на въздушни цели, които да сочат възможна траектория през националното въздушно пространство към българска територия, уточняват румънските военни.

Министерството на националната отбрана непрекъснато следи ситуацията в близост до границите на Румъния и ще съобщи допълнителни данни, когато се появи съответната информация, допълва Букурещ.

По-рано изтребители F-16 на румънските въздушни сили свалиха 3 руски дрона, които нарушиха границата на Румъния в рамките на 48 часа.