Какво представлява дронът "Майя"

Дронът „Майя“ е безпилотен летателен апарат (БЛА), произведен в Украйна, който изпълнява специфична роля в тактиките за въздушни атаки. За разлика от атакуващите дронове камикадзе или разузнавателните самолети, „Майя“ е проектиран да действа като примамка, разсейвайки и превъзмогвайки системите за противовъздушна отбрана. Чрез симулиране на по-големи и по-опасни въздушни цели, този БЛА може да разкрие позиции на противовъздушната отбрана и да създаде коридори за атакуващи дронове и крилати ракети. Дронът тежи приблизително 25 килограма.

Разработването на „Майя“ е свързано с еволюцията на тактиките за масирани въздушни атаки, които украинските сили използват активно от 2024 г. Основното предизвикателство при проникването в многослойната противовъздушна отбрана е необходимостта от преодоляване на гъстите системи за противовъздушен отбрана и електронна война. Евтините и до известна степен еднократни дронове-примамки се превърнаха в решение за "заслепяване" на ПВО и принуждаването ѝ да хаби скъпи противовъздушни ракети по фалшиви цели.

„Майя“ е именно такъв дрон – сравнително евтино устройство, използвано като част от ударни вълни за прикриване на действителни удари. Инженерите, създали този дрон, са разчитали на комбинация от простота на дизайна и способността да носи определени елементи, които го правят да изглежда по-заплашителен.

„Майя“ се използва от украинските сили по време на масирани въздушни нападения срещу руски региони, включително Крим, Краснодарски край, Ростовска област и други. Ролята му при подобни атаки е да пречи на противовъздушната отбрана. Целта е чрез изстрелване на няколко безпилотни летателни апарата заедно с атакуващи дронове и ракети да се претоварят радарите и системите за управление на огъня, принуждавайки ги да обработват множество цели едновременно и да използват зенитни ракети.

„Майя“ може да носи бойни глави с тегло до пет килограма, превръщайки го от обикновена примамка в потенциално опасен обект.

През май 2026 г. един от тези дронове се разби в жилищен район на турския град Самсун, повреждайки покривите на две къщи. Според турското издание „Доргу Хабер“, дронът е загубил посоката си по време на опит за атака на руски региони поради техническа неизправност или смущения от системи за електронна война. Този инцидент показва, че обхватът на „Майя“ му позволява да достига до райони, значително отдалечени от фронтовата линия.

В Турции прилет украинского дрона. Упал в городе Самсун.

"Украинский дрон-приманка "Майя" Скорее всего участвовал в налете на Крым или Краснодарский край, но сбился с курса из-за неисправности или воздействия РЭБ, после чего долетел до Турции, где и упал. " pic.twitter.com/IJq73oCl4e — ВВМУПП-суперклуб (@chilim67) 16 май 2026 г.

През март 2026 г. се появи видео на прехващане на „Майя“ от руски дрон „Елка“.

Дрон-ПВО «Ёлка» осуществляет кинетический перехват БПЛА самолётного типа ВСУ «Майя» pic.twitter.com/gYpGQGzFaZ — Garry (@Garry417271035) 21 март 2026 г.

Появата и широкото използване на дронове като „Майя“ демонстрира дълбока трансформация в подходите към въздушната война. Традиционната концепция за противовъздушна отбрана, базирана на поразяване на цели със скъпи ракети, е изправена пред предизвикателство от евтини и масово произвеждани примамки. „Майя“ е ярък пример за асиметричен отговор: цената на създаването и изстрелването на такъв дрон е несравнимо по-ниска от цената на зенитната ракета, необходима за унищожаването му.