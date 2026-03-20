Украински дронове унищожиха руски Ка-52 и повредиха самолет A-50

Украински FPV-дрон свали руски ударен вертолет Ка-52 на Покровското направление. В социалните мрежи бяха публикувани видеа от работата на въоръжените сили на Украйна. Екипажът на вертолета, който успял да се измъкне от горящата машина, е убит с друг дрон. Вторият вертолет, който е летял в двойка с поразения, едва е избягнал същата съдба.
Украинските дронове не за първи път свалят руски вертолети. Ка-2 е вертолет за щурмува подкрепа, предназначен за непосредствено поражение на пехота и бронетехника. Струва около 16 млн. долара.
Генералният щаб на ВСУ пък обяви, че е руски самолет-радар А-50 е повреден по време на атаката на 17 март на авиоремонтния завод в град Старая Руса, Новгородска област. Телеграм каналът ASTRA пише, че украинските дронове са пробили покрива и са предизвикали пожар в сградата. Според ВСУ самолетът се е намирал на територията на предприятието в очакване на ремонт и модернизация.
А-50 е съветски и руски самолет за далечно радиолокаторно откриване и управление. Той изпълнява ролята на "летящ радар", откривайки въздушни и наземни цели на разстояние стотици километри и координирайки действията на авиацията и системите за ПВО.
По време на пълномащабната война Украйна свали два руски А-50 - през януари 2024 г- над Азовско море и през февруари 2024 г. над Краснодарския край. Във втория случай Z-кореспондентите твърдяха, че става дума за "приятелски огън".
През февруари 2023 г. се съобщаваше, че дрон е повредил още един А-50 на летището Мачулищи в Беларус. Още два А-50 бяха повредени в рамките на украинската операция "Паяжина" през юни 2025 г.
— Генсек НАТО (@GensekNato15656) 20 март 2026 г.
СОУ пошкодили російський літак ДРЛВ А-50 під час ураження 123-го авіаремонтного заводу в Новгородській області у ніч на 17 березня, — Генштаб.
Літак знаходився на обслуговуванні та, можливо, очікував на модернізацію. pic.twitter.com/TKB9AKqOTe
Украйна е водеща не само в управлението на дронове, но и в унищожаването им. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че 228 украински специалисти по противовъздушна отбрана работят в Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия повече от седмица, помагайки за свалянето на ирански дронове. Те работят и с Кувейт и Йордания.
Секретарят на Съвета за национална сигурност на Украйна Рустем Умеров докладва днес на президента Володимир Зеленски за работата на екипите в Персийския залив. Помощта е в две направления - използване на украински технологии за противодействие на въздушни заплахи и подготовка на практически решения за защита на небето с отчитане на украинския опит. "Украинските екипи дават експертни препоръки за повишаване на ефективността на отделни средства за ПВО. Разгърнати са подразделения за прихващане за защита на гражданската и критичната инфраструктура. Работим и над зоните за прикритие", каза Умеров.
Инструкторите на ВСУ са изпаднали в шок, когато са видели как американските военни "воюват" с дроновете, пише The Times. По една цел войниците на НАТО могат да изстрелят едновременно 8 ракети от Patriot, всяка от които струва над $3 млн. Понякога се използва ракета SM-6, която струва $6 млн, за да се свали дрон за около $70 хиляди. Радарите работят без маскировка и през нощта "светят" като фарове. В Украйна те постоянно се движат и маскират. Затова и три евтини ирански дрона са успели да унищожат радар за ранно предупреждение AN/FPS-132, който струва около $1 млрд. и още един радар за ПВО (~$300 млн), които дълго време са стояли на едно място и е било лесно да бъдат проследени със спътници.
Ухажване
Руските военни се опитват да привлекат студенти като оператори на дронове на фронта. За целта те обикалят университетите и демонстрират уменията си. Но понякога нещата тръгват не по план.
— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) 18 март 2026 г.