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В Румъния се наложи спешна смяна на кандидат-премиера

Днес, 12:25
Президентът на Румъния Никушор Дан спешно потърси нов кандидат за премиер и посочи Адриан Вестя
Президентът на Румъния Никушор Дан спешно потърси нов кандидат за премиер и посочи Адриан Вестя

Кандидатът за премиер на Румъния - президентският съветник Еуген Томак, оттегли номинацията и румънският президент Никушор Дан спешно издигна нов кандидат - Адриан Вестя, член на Национал-либералната партия (НЛП).

''Еуген Томак оттегли мандата си тази сутрин и затова номинирам Адриан Вестя за поста министър-председател. В този момент е ясно, че политическото решение е правилното'', заяви държавният глава.

Той благодари на Томак за готовността му и изрази надежда, че новият кандидат ще сложи край на политическата криза, започнала през април 2026 г., след като социалдемократите напуснаха коалицията и доведоха до оставката на кабинета на Илие Боложан.

''Г-н Адриан Вестя е преминал през всички административни етапи - беше успешен кмет, беше успешен ръководител на окръжния съвет, беше успешен министър... Той е категорично прозападен човек, човек с ценности, човек на диалога и не на последно място, човек, който работи с бюджети от дълго време и отговаря за бюджетите. Така че съм убеден, че той ще изпълни успешно тази задача'', допълни Дан.

Парламентарните партии вече заявиха, че правителство на малцинството би било по-добро от такова на технократи. Президентът се стреми да преодолее кризата, която забави разработването на политики, застраши фондовете от ЕС и срина леята до рекордно нисък курс. Вестя разполага с 10 дни за сформиране на кабинет и вот на доверие. Следващите редовни избори в Румъния са през 2028 г., като анализаторите смятат предсрочния вот за малко вероятен, тъй като опозиционната крайна десница води значително пред проевропейските сили в проучванията.

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Ключови думи:

Румъния, Никушор Дан

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