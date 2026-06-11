За първи път армията демонстрира бойни удари с дронове камикадзе

За първи път Сухопътните войски демонстрираха стрелба с дронове камикадзе и тежки безпилотни системи в рамките на международното учение "Ответен удар 26", съобщава Министерство на отбраната.

"Този тип учения дава сглобяемост, но в частния случай на това учение можем да кажем, че основната ни идея е именно тестването, експериментирането, въвеждането на тактики, техники и процедури и на новопридобита техника", обяви ген.Деян Дешков, командир на Сухопътните войски, цитиран от МО.

Ударите и разузнаването с дронове бяха показани в рамките на Деня за демонстрация на способности на тактическото учение с бойни стрелби с международно участие „STRIKE BACK 26“, който се провежда на Учебен полигон „Корен“.

В „STRIKE BACK 2026" участват над 1500 военнослужещи с 420 броя бойна и спомагателна техника от въоръжените сили на България, Румъния, Турция, САЩ и от състава на Многонационалната бойна група на НАТО в България.