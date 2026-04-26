Морето изхвърли нови останки от дронове

Днес, 18:05

Нови дронове от войната в Украйна бяха открити на две места по българското Черноморие. Първият случай е регистриран в района на северната част на местността Кара дере, между град Бяла и село Горица.

След оглед военните са установили, че обектът представлява останки от дрон, който не съдържа взривни вещества и не представлява опасност. Той е бил транспортиран до Военноморска база – Варна.

По-късно същия ден екип от Военноморска база – Бургас е изпратен в района на град Ахтопол, в южната част на залива.

Там военнослужещите са открили и идентифицирали още една отломка от дрон. След проверка е установено, че и тя не е опасна, като е била иззета и транспортирана до базата в Бургас.

Военните действия са предприети по искане на областните администрации във Варна и Бургас, след одобрение от началника на отбраната. Специализираните екипи от Военноморските сили са били активирани със заповед на командира на ВМС.

Само преди дни морето изхвърли дрон и ракетен двигател край Слънчев бряг и Несебър. 

Още новини по темата

Русия заплашва Европа с удари заради украинските дронове
17 Апр. 2026

Строят център за изпитание на дронове в Стара Загора
12 Апр. 2026

Населението край делтата на Дунав получи сигнал "Тревога"
13 Март 2026

Русия и Украйна си разменят удари с дронове
10 Март 2026

Три дрона се появиха над летището в София
09 Март 2026

Първите украински експерти по дронове заминават за Близкия Изток
08 Март 2026

Американски военни свалиха погрешка правителствен дрон за $30 млн.
27 Февр. 2026

Украински дронове удариха платформи на ''Лукойл'' в Каспийско море
11 Яну. 2026

Япония ще модернизира армията си с турски дронове
26 Дек. 2025

Дронове снимат контейнерите в "Красно село" и "Люлин"
14 Окт. 2025

Дроновете хванаха по бели гащи властта и армията
29 Септ. 2025

И Норвегия разследва прелитания на дронове над военна база
27 Септ. 2025

България и още 9 държави ще са стената срещу дронове на Източния фланг
26 Септ. 2025

Неизвестни дронове летят над Стокхолм, Копенхаген и Осло
23 Септ. 2025

