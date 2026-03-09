Три дрона се появиха над летището в София

Нови три дрона са се появили на летището в София. Това са потвърдили за bTV от летище „Васил Левски“.

Тази нощ са получени 3 сигнала за три безпилотни апарата. От летището уточнили, че дроновете са засечени в 23:03, 23:27 и 00:15 ч. в неделя срещу понеделник.

Този път не се е наложило отклоняване на самолети. Заради дроновете е имало един забавен полет. Самолет от Брюксел е кацнал с 11 минути по-късно от очакваното. В рамките на няколко дни въздушното пространство над летището беше нарушено от няколко безпилотни апарати.

В събота по обед, бе обявено, че заради дрон, самолет идващ от Лондон, принудително каца в Пловдив. В следобедните часове пък друг дрон наложило полет от Кьолн да кацне във Варна.

Междувременно директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов съобщи пред журналисти, че категорично не е установен безпилотен летателен апарат в събота. Тогава от пресцентъра на летището съобщиха, че системите за наблюдение са засекли два дрона, разказва Нова тв.

Николов сега казва, че в събота на 7-и март в дежурната част на Столичната дирекция е получен сигнал за прелитащ дрон над Летище София.

Служители от Гранична полиция установили гражданин, който е служител в известна немска авиокомпания от 2008 г., в когото са открили радиостанция и фотоапарт. „С тях той обясни, че слуша радиолокационната кула за излитащи и кацащи самолети, за да има време за подготовка да направи професионални снимки на самолети и да участва с тях в първенство в социалните мрежи“, разясни Николов и го определи като любителска дейност.