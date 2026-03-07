Дронът на летището в София не бил фотографски

Група авиационни фотографи опровергаха вчерашното съобщение на МВР, че летището е било затворено заради дрон на фотограф. В изявление, качено във Фейсбук, те твърдят, изобщо не е ясно дали е имало дрон, но във всеки случай вина за затварянето на летището не е на фотограф, нито на дрона му.

"Във връзка с разпространената в медиите информация за вчерашния инцидент с дрон в района на Летище София / Sofia Airport и последвалото медийно отразяване и коментари, в които бе направено внушение, че авиационни фотографи са свързани със случая, заявяваме следното::

На 7 март 2026 г. по време на проверка на службите за сигурност в района на летището е установен любител фотограф, който е снимал излитания и кацания на самолети. След извършената проверка е потвърдено, че той “НЕ разполага с дрон”. След приключване на проверката фотографът “е останал на място и е продължил да снима”, тъй като извършваната от него дейност НЕ е представлявала нарушение.

В различни медии бе разпространена невярна информация, че фотографът е притежавал дрон и го е предал доброволно на властите. Това НЕ отговаря на истината. По време на проверката НЕ Е установен дрон и такъв НЕ Е предаван на органите на реда. В телевизионен ефир, включително в репортаж и разговор в NOVA , бе направено и внушението, че по принцип снимането около летищата е забранено. Това твърдение също не отговаря на истината.

Заснемането на самолети от обществени места извън охраняемия периметър на летищата не е незаконно и представлява широко разпространена практика и хоби по целия свят. Самолети снимат широк спектър от хора - обикновени граждани, които пътуват с тях, деца и младежи, до професионални фотографи и журналисти.

В България авиационната фотография (наричана още plane spotting) съществува от десетилетия. Част от фотографите-спотъри (Plane spotters) в София се занимават с авио фотография повече от 20 години и отлично познават правилата за сигурност около летищната инфраструктура и ги спазват стриктно. Освен това, снимането около летище София се извършва и в координация с летищния оператор, като през годините самото летище е демонстрирало положително отношение към авиационната фотография и общността на спотърите, и е стимулирало дейността им. От 2007 г. авиационната фотографска общност съдейства на службите за сигурност по установен канален ред, като при забелязване на нередности своевременно се подават сигнали към отговорните институции.

Летищата в цял свят са “no fly zone” - зона забранена за дронове, и спотърска общност винаги е спазвала и тези правила. Разбираме от медийните публикации, че към МВР е имало сигнал за дрон, но той не е на фотограф от спотърската общност.", се казва в изявлението, подписано от 15 фотографи.

Въздушното пространство над летище "Васил Левски" в столицата бе затворено за кратко в събота следобед, съобщи БНТ. От летището в София съобщиха, че полет от Кьолн е пренасочен и е кацнал на летище Варна. Друг самолет от Лондон е бил насочен за кацане към аерогарата в Пловдив.

Вчера бе съобщено, че системите за сигурност са засекли дрон. Веднага са информирани РВД, Гранична полиция и всички наземни служби. Информиран е и командирът на захождащ за кацане самолет от Кьолн. Машината е пренасочена и е кацнала във Варна.

Въздушното пространство над летището е било затворено за кратко с цел осигуряване на сигурността на полетите. След като дронът е неутрализиран, нормалният въздушен трафик е възстановен.

От МВР съобщиха, че е проверен сигнал за дрон. Установен е любител фотограф, който снимал кацащи и излитащи самолети. Той доброволно е предал техниката си на служителите на МВР. Дал е обяснения и е освободен. По неофициална информация мъжът е служител на авиокомпания, оперираща на аерогарата.

