Ядосани съпрузи заплашиха летището в София с бомба

Съпрузи бяха арестуван след подаден фалшив сигнал за бомба на Летище "Васил Левски" в София, съобщиха от МВР.

В четвъртък, малко след 19 часа на телефон 112 женски глас е съобщил за поставено взривно устройство в самолета на полет за Лутън, Великобритания. Незабавно са предприети задължителните действия за засилване на мерките за сигурност, като са включени допълнителни сили от ГПУ - София, сектор "Специални тактически действия" в РДГП - Аерогари и дирекция "Сигурност" на летището. Взривно устройство не е открито.

При проведените издирвателни дейности граничните полицаи установили, че съобщението е подадено от 52-годишна жена от Твърдица. С нея е бил и 57-годишният ѝ съпруг. Те направили злонамереното обаждане, защото не били допуснати до полета за Лутън, тъй като са закъснели и са пристигнали след приключването на качването на борда на самолета.

Благодарение на бързите оперативни действия на граничните полицаи, двамата са задържани на Терминал 1. Уведомен е дежурен прокурор и е образувано досъдебно производство.

Часове по-късно съобщение по случая пусна и прокуратурата. От него става ясно, че софийска районна прокуратура е привлякла към наказателна отговорност 52-годишната жена, подала невярна информация на летище „Васил Левски“. "Обвиняемата Е.И. подала невярно повикване за тревога на служебен телефон. Тя заявила, че в самолет има взривоопасно устройство. По време на обаждането, самолетът бил на пистата за излитане", разказват от държавното обвинение.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на наблюдаващ прокурор Е.И. е задържана за срок до 72 часа. Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемата.

В средата на август т.г 36-годишен мъж от Пловдивско пък подаде фалшив сигнал за терорист на борда на самолет от София за Лондон. Този сигнал бе подаден също на телефон 112. В него мъжът съобщил, че на борда на самолет на Ryanair от София до летище "Станстед" в Лондон, се намира "опасен палестинец", който възнамерява да извърши престъпление. На борда са пътували 174 души. По тази причина самолетът не беше допуснат във въздушното пространство на Чехия и беше пренасочен над Германия, където бе ескортиран от военни изтребители до преминаване на кризисната ситуация.

Причина за обаждането била конфликт със съпругата му. Мъжът и жената са били разделени, като е имало съдебни дела за попечителство над децата. Той е осъден да плаща издръжка, а решението на жената да изведе децата зад граница силно го разгневило. Именно това го е подтикнало да подаде сигнала на 112. След психиатрична експертиза се оказа, че въпросното лице не може да бъде съдено и да носи наказателна отговорност, защото страда от психическо разстройство.

Само дни след този случай мъж успя да попречи на жена да се качи на полет за Словакия, след като се обади на летището в София и излъга, че тя носи бомба. Той беше арестуван. Според разпространено тогава съобщение, обвиняемият Х.Й. позвънил на служебен телефон на летище "Васил Левски" в гр. София и предал невярно повикване за тревога - съобщил, че жена с име М.Х., пътуваща за Словакия, носи взривоопасно устройство в себе си. От деянието са настъпили значителни вреди - на жената била извършена допълнителна нарочна проверка, поради което пътничката изпуснала полета си, разказва държавното обвинение.