Британец пробил с ритници дупка в стая на софийското летище

Британски гражданин е задържан заради хулигански действия на летище „Васил Левски“, съобщиха от прокуратурата. Екшънът се е развил в късните часове на 5 февруари. Британецът обиждал полицейските служители, бутал ги е, не е изпълнил разпореждане да се успокои. Освен това тръгнал да върви между самолетите към перона, а и блъскал вратата в стаята за задържане на Терминал 2. "Ритал с крака и направил дупка в помещението за задържане", се казва още в съобщението на прокуратурата.

От съобщението не стават ясни първоначалните мотиви за поведението. Мъжът, на когото са оповестени инициалите - С.Ф., е задържан за 72 часа.