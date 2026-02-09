Медия без
Британец пробил с ритници дупка в стая на софийското летище

Мъжът е арестуван за хулиганство

Днес, 12:40
Софийското летище, сравнително спокойно, понякога става арена и на хулигански действия.
Британски гражданин е задържан заради хулигански действия на летище „Васил Левски“, съобщиха от прокуратурата. Екшънът се е развил в късните часове на 5 февруари. Британецът обиждал полицейските служители, бутал ги е, не е изпълнил разпореждане да се успокои. Освен това тръгнал да върви между самолетите към перона, а и блъскал вратата в стаята за задържане на Терминал 2. "Ритал с крака и направил дупка в помещението за задържане", се казва още в съобщението на прокуратурата.

От съобщението не стават ясни първоначалните мотиви за поведението. Мъжът, на когото са оповестени инициалите - С.Ф., е задържан за 72 часа.

