Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Летище София открива покрития паркинг след мащабен ремонт

Съоръжението разполага с 930 паркоместа на 5 нива – едно от тях изцяло новосъздадено

Днес, 11:42
Илияна Кирилова

Покритият многоетажен паркинг на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София отново ще бъде отворен след продължителния ремонт на 10 февруари.

Това съобщи фирмата - оператор на летището "СОФ Кънект", която подготвя официално откриване на тази дата.

Ремонтът на закрития партинг започна в края на 2024 г. Проектът е на стойност 16.6 милиона евро, като в реновирането на съоръжението са използвани най-модерни технологии като хидробластиране на горния слой на плочите и подсилването им с карбонови нишки, посочват от "СОФ Кънект". Изпълнител на проекта е "Главболгарстрой".

След реновирането паркингът разполага с 930 паркоместа на 5 нива – едно от тях изцяло новосъздадено.

Все още не е ясно какви ще са новите цени за престоя на автомобили на реновирания покрит паркинг.

Припомняме, че след неговото закриване за ремонтните дейности операторът на летища София отвори две нови площадки за автомобили с различни ценоразписи - по-скъп и по-евтин вариант, което предизвика големи обърквания и солени сметки за много пътуващи.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

летище Васил Левски, летище София, паркинги

Още новини по темата

Пет нови дестинации от София обяви нискотарифна компания
31 Яну. 2026

София планира изграждането на 9 нови паркинга
15 Дек. 2025

По Южното Черноморие се очакват урагани
18 Ноем. 2025

Магазини на софийското летище нарушават Закона за еврото

20 Окт. 2025

Ядосани съпрузи заплашиха летището в София с бомба
03 Окт. 2025

Концесионерът на софийското летище се инати за отсрочените такси
06 Авг. 2025

На летище София от днес подобряват облужването на пътници извън ЕС
23 Юни 2025

300 души чакаха 8 часа на летище София
25 Апр. 2025

Предвижда се затвор за управление на дронове без разрешение
10 Апр. 2025

Откраднаха близо 3 тона кабели от Терминал 2 на Летище София

19 Март 2025

Наркодилър предложи 20 000 лв. подкуп на столични полицаи
26 Февр. 2025

Шест пъти дронове са навлизали над български летища през 2024 г.
15 Февр. 2025

Тел Авив е в Топ 5 на дестинациите от София
14 Февр. 2025

Внесен е закон за забрана на дронове около летища и стратегически обекти
12 Февр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?