Летище София открива покрития паркинг след мащабен ремонт

Покритият многоетажен паркинг на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София отново ще бъде отворен след продължителния ремонт на 10 февруари.

Това съобщи фирмата - оператор на летището "СОФ Кънект", която подготвя официално откриване на тази дата.

Ремонтът на закрития партинг започна в края на 2024 г. Проектът е на стойност 16.6 милиона евро, като в реновирането на съоръжението са използвани най-модерни технологии като хидробластиране на горния слой на плочите и подсилването им с карбонови нишки, посочват от "СОФ Кънект". Изпълнител на проекта е "Главболгарстрой".

След реновирането паркингът разполага с 930 паркоместа на 5 нива – едно от тях изцяло новосъздадено.

Все още не е ясно какви ще са новите цени за престоя на автомобили на реновирания покрит паркинг.

Припомняме, че след неговото закриване за ремонтните дейности операторът на летища София отвори две нови площадки за автомобили с различни ценоразписи - по-скъп и по-евтин вариант, което предизвика големи обърквания и солени сметки за много пътуващи.