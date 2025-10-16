Медия без
Магазини на софийското летище нарушават Закона за еврото

Глобите за липса на двойно обозначаване на цени и неправилно превалутиране са от 400 до 7000 лева, напомнят НАП и КЗП

Днес, 17:03
Някои от магазините на столичния аеропорт ще отнесат глоби.
Търговски обекти на територията на летище "Весил Левски" нарушават Закона за еврото, установи съвместна проверка на НАП и Комисията за защита на потребителите. Инспекторите открили, че в някои магазини част от стоките имат етикети само в лева. В други цените били показани и в евро, и в лева, но  с различен шрифт  - което законът изрично забранява.  Имало и случаи, в които превалутирането се отклонява от задължителния фиксиран курс - 1 евро е точно 1.95583 лева. 

От КЗП и НАП не уточняват кои и колко са нарушителите и какви стоки са неправилно обозначени. Само съобщават, че са съставили констативни актове, и припомнят, че за неспазване на Закона за въвеждане на еврото се налагат глоби. Санкциите при първо нарушение са от 400 до 7000 лева, а при следващи - до 14 000 лева. 

КЗП уверява, че следи за стриктното спазване на законовите изисквания, и призовава търговците за "добросъвестно изпълнение на вменените им задължения".

