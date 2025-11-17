Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

По Южното Черноморие се очакват урагани

Силният вятър отмени полети вчера в София

18 Ноем. 2025Обновена
Пътят между селата Ясна поляна и Ново Паничарево снощи бе временно затворен заради падналото дърво.
FB/Иван Гайков
Пътят между селата Ясна поляна и Ново Паничарево снощи бе временно затворен заради падналото дърво.

Предупреждение за ураган има днес в Царево. Очаква се стихията да духа с 90 км/час. Проблемите вече започнаха - дърво се стовари на една от централните улици в градчето през нощта.

Дърво падна през нощта и между селата Ясна поляна и Ново Паничарево в община Приморско. И там хората са предупредени да бъдат бдителни.

Днес в по-голямата част от страната ще вали. НИМХ прогнозира значителни валежи в 18 области. В същото време през деня ще е топло, на места температурите ще надхвърлят 20 градуса.

ПОЛЕТИ

Силен вятър бушуваше и вчера в столицата. Заради него полетът от Истанбул за София бе отменен, а шест други - пренасочени. Полетите от Малта, Франкфурт, Виена и Мюнхен са се приземили в Скопие, а от Бергамо и Варшава във Варна, предаде БНР. Съответно заради пренасочените самолети са отменени полетите от София до Варшава, Франкфурт, Виена, Мюнхен и Истанбул. Полетите за София от Варшава, Франкфурт и Мюнхен бяха пренасочени към Солун заради силния вятър. Днес летището работи безпроблемно.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ураган, вятър, буря, летище Васил Левски

Още новини по темата

Една от най-силните бури в историята се насочи към Куба
29 Окт. 2025

Магазини на софийското летище нарушават Закона за еврото

20 Окт. 2025

Виетнам евакуира над 250 хил. души заради тайфун
28 Септ. 2025

Ураганен вятър спря движението по Дунав мост при Русе
22 Авг. 2025

Жена загина при летните бури в Румъния
17 Юли 2025

За по-малко от час активираха три пъти BG-Alert

09 Юли 2025

Буря и градушки връхлетяха севлиевски села
23 Май 2025

Водолази спасиха две жени от наводнена къща в Монтанско
27 Апр. 2025

Евакуират 80 къщи в Монтанско заради градушка и порой

26 Апр. 2025

В Китай призоваха хората до 50 кг да не излизат навън
12 Апр. 2025

Обявен е оранжев код за вятър над 90 км/ч
13 Март 2025

Бурята "Еовин" парализира част от Великобритания
24 Яну. 2025

Буря в Гърция наводни и затвори пътища
01 Дек. 2024

Силният вятър пречупи 100-годишно дърво в Сливенско
23 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън