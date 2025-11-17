По Южното Черноморие се очакват урагани

Предупреждение за ураган има днес в Царево. Очаква се стихията да духа с 90 км/час. Проблемите вече започнаха - дърво се стовари на една от централните улици в градчето през нощта.

Дърво падна през нощта и между селата Ясна поляна и Ново Паничарево в община Приморско. И там хората са предупредени да бъдат бдителни.

Днес в по-голямата част от страната ще вали. НИМХ прогнозира значителни валежи в 18 области. В същото време през деня ще е топло, на места температурите ще надхвърлят 20 градуса.

ПОЛЕТИ

Силен вятър бушуваше и вчера в столицата. Заради него полетът от Истанбул за София бе отменен, а шест други - пренасочени. Полетите от Малта, Франкфурт, Виена и Мюнхен са се приземили в Скопие, а от Бергамо и Варшава във Варна, предаде БНР. Съответно заради пренасочените самолети са отменени полетите от София до Варшава, Франкфурт, Виена, Мюнхен и Истанбул. Полетите за София от Варшава, Франкфурт и Мюнхен бяха пренасочени към Солун заради силния вятър. Днес летището работи безпроблемно.