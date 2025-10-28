Една от най-силните бури в историята се насочи към Куба

След като опустоши Ямайка, ураганът "Мелиса" се насочи към Куба. Там властите наредиха евакуацияте на 800 000 души.

Melissa is not done! She's back out over open water and rapidly reforming her CDO. While she will NOT get as strong as she was upon landfall in Jamaica, she is forecasted to hit Cuba as a CAT 4, and unlike in Jamaica's case where the less populated areas got the biggest blow,… pic.twitter.com/2ada5vKwlo — Matthew Gross (@HurricaneAddict) 29 октомври 2025 г.

"Мелиса" удари Ямайка, достигайки снощи сушата около 19 ч. българско време близо до Ню Хоуп, предаде Си Ен Ен. Бурята е от най-високата категория 5, според американския Национален център за урагани.

Ветровете на урагана от 295 км/ч го правят най-силната буря, връхлитала страната, регистрирана досега. "Мелиса" е и един от най-силните урагани, достигнали суша в Атлантическия океан, наравно само с две други бури - "Дориан" от 2019 г. и ураганът в Деня на труда от 1935 г. "Мелиса" е по-силна от урагана "Катрина" от категория 5, който опустоши Ню Орлиънс през 2005 г.

Преди това най-силната буря, удряла Ямайка, беше опустошителният ураган "Гилбърт" достигнал сушата с категория 4 на запад от Кингстън през 1988 г.

Междувременно „Мелиса“ загуби част от силата си, няколко часа след като достигна Ямайка с пълна сила и беше понижен до буря от четвърта категория, но все още остава „животозастрашаващ“, според американския Национален център по ураганите, предаде ДПА.

Бурята премина през северозападната част на карибския остров с постоянна скорост на вятъра от 240 км/ч, съобщи разположеният в Маями център.

„Мелиса“ вече отне човешки животи, преди да достигне Ямайка. Най-малко четирима души загинаха в Хаити и Доминиканската република поради проливните дъждове.

В Ямайка трима души загинаха, докато са секли дървета в подготовка за урагана, съобщи Министерството на здравеопазването. Засега пълният мащаб на щетите остава неясен.

Националният център по ураганите предупреди, че ураганът все още представлява „изключително опасна и животозастрашаваща ситуация“, призовавайки жителите да не напускат домовете или укритията си. Ямайското правителство също предупреди за „катастрофални щети“.

Видеоклипове, споделени в социалните медии, показват откъснати покриви, изкоренени дървета и наводнени пътища.

"Мелиса" ще се движи директно над Ямайка през следващите няколко часа, носейки катастрофални ветрове, проливни дъждове и животозастрашаваща приливна вълна.

„Ямайка, сега не е моментът да бъдете смели“, каза Десмонд Макензи, министърът, координиращ реакцията при бедствия. „Не залагайте срещу Мелиса. Това е залог, който не можем да спечелим.“