Ураганът "Мелиса" взе вече 49 жертви

В Ямайка мобилизираха резервисти заради най-силната стихия, удряла страната от 37 години насам

Днес, 07:47
Жители на Санта Крус (Ямайка) разчистват улиците от щетите, нанесени от урагана "Мелиса".
ЕПА/БГНЕС
Броят на жертвите на урагана "Мелиса" достигна 49 души, след като бурята премина през северните Карибски острови и се насочи към Бермудските острови.

Най-тежко засегната от стихията е Ямайка. Властите са потвърдили до момента смъртта на най-малко 19 души. Бурята остави хиляди хора без електричество, отнесе покриви на сгради и на голяма площ има разхвърляни отломки. Наложи се армията на Ямайка да мобилизира хора от резерва, за да помогнат при издирвателните и спасителните операции.

"Мелиса" достигна сушата в Югозападна Ямайка във вторник като ураган от категория 5 – най-силният, директно удрял карибската държава, и първият толкова силен ураган от 1988 г. насам. Метеоролози обявиха, че това е вторият по сила атлантически ураган в историята по отношение на силата на вятъра при достигане на сушата.

Към момента щетите и икономическите загуби в западните Кариби се оценяват на стойност между 48 и 52 млрд. долара.

Властите в Хаити, която не беше ударена директно от урагана, но от дни беше изложена на поройни дъждове, съобщиха за 30 смъртни случая, повечето в южния град Пти-Гоав, където река излезе от коритото си.

"Мелиса" удари и Източна Куба, където около 735 000 души бяха евакуирани, но до четвъртък не бяха регистрирани смъртни случаи, въпреки големите поражения по къщите и земеделските култури.

