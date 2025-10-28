Войната между картелите и полицията в Рио взе 134 жертви за ден

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

Войната между полицията в Бразилия и наркокартелите взе 134 жертви, потвърдиха властите в Рио де Жанейро. Само за един час в понеделник загинаха 64 души - 60 престъпници и 4 полицаи. Имаше над 80 ранени, включително мирни жители, съобщиха местните медии.

Полицията обяви, че е провела "Операция Контенсао" ("Сдържане") в големите бедняшки фавели на Рио - Алфамао и Пеня, за да задържи 100 рецидивисти. 81 души бяха арестувани.

Рио де Жанейро бе парализиран: по заповед на картела "Командо Вермелю" (CV) 50 откраднати автобуса бяха използвани като барикади на ключови артерии в града. Въпросната банда, която контролира до 70% от наркотрафика, обяви блокада в отговор на мащабната полицейска операция.

Силите за сигурност изпратиха 2500 бойци срещу бандитите. Според правителството на щата това е най-голямата операция в историята на щата.

В северната част на града цареше хаос: стрелба, горящи автомобили, жителите се страхуваха да излязат от домовете си. Картелите използваха FPV-дронове, за да блокират районите. Дроновете са модифицирани да хвърлят малки взривни устройства срещу полицейските екипи. Детските градини, училищата и здравните заведения в районите затвориха.

Телевизия Globo, която има голяма мрежа в Рио, описа обстановката в града като "гражданска война".

Губернаторът Клаудио Кастро обвини президента Лула да Силва, че е отказал да изпрати военни. Кастро поиска в града да влязат войници с бронирани машини.

В Бразилия напомнят, че тази мащабна операция се провежда дни преди Рио да бъде домакин на големи международни събития, свързани с климатичната среща COP30, което допълнително подчертава натиска върху властите да демонстрират контрол над сигурността.