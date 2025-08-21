Жаир Болсонаро е поискал политическо убежище в Аржентина

Изправеният пред затвор бивш президент на Бразилия Жаир Болсонаро е поискал да избяга в Аржентина преди произнасяне на присъдата му за планиране на воененен преврат.

Това заяви бразилската полиция, която е открила такъв документ в мобилния телефон на Болсонаро. Крайнодесният популист е заплашен от присъда от над 40 години затвор. Това може да стане факт когато Върховният съд се събере на 2 септември, за да реши дали е виновен в заговор за отмяна на резултата от президентските избори през 2022 г., които Болсонаро загуби от левия си опонент Луис Инасио Лула да Силва.

Следователи от федералната полиция предадоха 170-страничен доклад на Върховния съд, в който твърдят, че са открили документ от февруари 2024 г., запазен в телефона на бившия президент. Датата е два дни след като паспортът му е бил иззет в резултат на разследването на преврата. В доклада се твърди, че Болсонаро планира да търси политическо убежище в Аржентина, управлявана от неговия крайнодесен съюзник Хавиер Милей.

„В моята страна съм преследван по същество по политически причини и престъпления“, се твърди молбата за убежище на Болсонаро, който описва себе си като „политически преследвана личност“. Недатираното и неподписано писмо е адресирано до „най-отличния президент на Аржентина Хавиер Херардо Милей“. В него се твърди още, че Болсонаро е „изправен пред предстоящ арест“ – нещо, което в молбата за убежище се посочва, че би било „несправедливо, незаконно, произволно и противоконституционно“.

Болсонаро, който управляваше Бразилия от 2019 г. до края на 2022 г., настоява, че се надява да се противопостави на Лула на президентските избори догодина, макар вече да му е забранено да се кандидатира от Върховния съд заради разпространение на дезинформация. В момента той е под домашен арест в столицата Бразилия, след като Върховният съд установи, че е нарушил съдебна заповед, забраняваща му да използва социални медии.

Обвинението, че Болсонаро е планирал да избяга от Бразилия за Аржентина, дойде, след като федералната полиция официално обвини бившия президент и неговия син - конгресмен Едуардо Болсонаро, в опит да се намесят в предстоящото съдебно решение, като насърчат американски служители да окажат натиск върху Върховния съд.

Едуардо Болсонаро се премести в САЩ през февруари и през последните месеци лобира пред администрацията на Доналд Тръмп (с известен успех) да окаже натиск върху съдиите от Върховния съд на Бразилия и правителството на президента Лула относно процеса срещу баща му.

През юли Тръмп наложи 50% мита върху бразилския внос в отговор на това, което той нарече „лов на вещици“ срещу Болсонаро, и също така обяви санкции срещу Александър де Мораеш, съдията от Върховния съд, председателстващ процеса срещу Болсонаро. Осем от 11-те съдии във Върховния съд на Бразилия, включително Мораеш, са лишени от американските си визи, както и съпругата и 10-годишната дъщеря на един от най-близките съюзници на президента Лула - министъра на здравеопазването Александър Падиля.

„Това, което се опитват да извършат с Болсонаро, настина е политическа екзекуция. Мисля, че това е ужасно“, каза Тръмп пред репортери миналата седмица.

В други драматични събития за бразилската политика от вчера, Силас Малафая - влиятелен и богат евангелистки пастор, който е един от най-гласовитите поддръжници на Болсонаро, беше разпитан от полицията, след като се върна от Португалия.

Малафая, който също е разследван по подозрения, че и той се е опитал да повлияе на изхода от процеса срещу Болсонаро, вече има забрана да напуска страната, да общува с Болсонаро и сина му Едуардо и е задължен да предаде паспортите си.

Полицейският доклад до Върховния съд също така разкри мръсните вътрешни борби, които изглежда се водят между членове на клана Болсонаро и ключови поддръжници в навечерието на присъдата на бившия президент.

В един от разговорите в WhatsApp, намерен на телефона на Жаир Болсонаро, Едуардо Болсонаро реагира на интервю, в което баща му го критикува, пишейки с главни букви: „Върви по дяволите, шибан неблагодарник!“

В друго съобщение - от Малафая до Жаир Болсонаро, пламенният църковен лидер атакува Едуардо Болсонаро за публичното му приветстване на високите мита на Тръмп върху бразилския внос. „Съжалявам, президент. Този ваш син Едуардо е неопитен идиот, който предава националистическия дискурс на Лула и левицата... пълен идиот. Бесен съм!“

В изявление Едуардо Болсонаро критикува полицията за „изтичане на лични, абсолютно нормални разговори“. Той нарече хода „срамен“ и политически мотивиран.

Проучвания на общественото мнение в Бразилия показват, че президентът Лула е получил тласък след опитите на Тръмп да окаже натиск върху бразилските институции. Вече над 70% от бразилците са против действията на американския президент и само 21% ги подкрепят.