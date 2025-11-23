Болсонаро се опитал да свали гривната си с поялник

Бившият бразилски президент Жаир Болсонаро е бил задържан в събота, защото опитал да свали полицейската гривна, с която се следи изпълнението на присъдата му под домашен арест.

Той е разтопил гривната с поялник, като властите подозират, че е планирал да се укрие, съобщи Ройтерс.

Точно затова върховният съдия Алешандри ди Мораеш разпореди превантивния арест, като обясни, че електронната гривна е била повредена, което адвокатите отричат.

Болсонаро беше осъден на 27 г. затвор за планиране на преврат, след като загуби изборите през 2022 г. от Луиш Инасио Лула да Силва. Окончателната му заповед за арест не е издадена, тъй като Болсонаро не е изчерпал процеса на обжалване. Адвокатите му искат той да изтърпи наказанието у дома поради влошено здраве.