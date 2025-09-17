Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Болсонаро получи втора присъда и влезе в болница

Бившият бразилски президент е осъден и за расистки коментар

Днес, 06:30
Жаир Болсонаро напуска частната клиника DF Star
ЕПА/БГНЕС
Жаир Болсонаро напуска частната клиника DF Star

Осъденият за опит за държавен преврат предишен бразилски президент Жаир Болсонаро е бил приет в болница, след като му прилошало. Един от неговите синове - сенатор Флавио Болсонаро, съобщи в "Туитър", че баща му е започнал да хълца силно, повърнал е, а кръвното му налягане е паднало.

70-годишният Болсонаро има сериозни проблеми с червата, откакто бе намушкан в стомаха по време на предизборен митинг през 2018 г. Той претърпя шест стомашни операции, последната от които беше през април и продължи 12 часа.

По-късно тази нощ българско време крайно десният популист бе изписан от частната клиника DF Star, която напусна след "лека хирургическа интервенция", по думите на неговия екип.

Болсонаро е под домашен арест от миналия месец заради натиск върху съдебната система. В четвъртък той бе осъден на на 27 г. и 3 месеца затвор по обвинения, че е планирал преврат, след като бе победен на президентските избори през 2022 г. от кандидата на левицата Луис Инасио Лула да Силва.

Междувременна той получи още една присъда, след като федерален съд определи, че трябва да плати 1 млн. реала (около $188 860) обезщетение за морални вреди, произтичащи от расистки коментар, който направил, докато е бил президент.

Случаят датира от май 2021 г., когато чернокож привърженик на Болсонаро поискал да се снима с него. А президентът се пошегувал, че вижда хлебарка в косата на мъжа, която определил като "място за размножаване на" този хлебарки.

От правния екип на Болсонаро още не е коментирал новата присъда, но по време на пледоариите каза, че той просто се е пошегувал и не е искал да обижда човека.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бразилия, Жаир Болсонаро

Още новини по темата

Бивш бразилски президент е осъден на 27 г. затвор за опит за преврат
12 Септ. 2025

Жаир Болсонаро е поискал политическо убежище в Аржентина
21 Авг. 2025

Върховният съд на Бразилия наложи домашен арест на Жаир Болсонаро
05 Авг. 2025

Бразилският съд замрази активите на сина на Болсонаро
22 Юли 2025

Бившият бразилски президент е обвинен в заговор за преврат
19 Февр. 2025

След падане бразилският президент претърпя операция
10 Дек. 2024

Бившият бразилски президент е участвал в опит за преврат
27 Ноем. 2024

Мъж се взриви пред Върховния съд на Бразилия

14 Ноем. 2024

Meta спира използването на инструменти за генеративен AI в Бразилия
19 Юли 2024

Поне 29 души са загинали при наводнения в Бразилия
03 Май 2024

Бившият бразилски президент се е крил в унгарското посолство
26 Март 2024

Лавров закъса с керосина в Бразилия
23 Февр. 2024

Бразилия намери кой да води "селесао" след отказа на Анчелоти
08 Яну. 2024

Почина легендата на бразилския футбол Марио Загало
06 Яну. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар