Болсонаро получи втора присъда и влезе в болница

Осъденият за опит за държавен преврат предишен бразилски президент Жаир Болсонаро е бил приет в болница, след като му прилошало. Един от неговите синове - сенатор Флавио Болсонаро, съобщи в "Туитър", че баща му е започнал да хълца силно, повърнал е, а кръвното му налягане е паднало.

70-годишният Болсонаро има сериозни проблеми с червата, откакто бе намушкан в стомаха по време на предизборен митинг през 2018 г. Той претърпя шест стомашни операции, последната от които беше през април и продължи 12 часа.

По-късно тази нощ българско време крайно десният популист бе изписан от частната клиника DF Star, която напусна след "лека хирургическа интервенция", по думите на неговия екип.

Болсонаро е под домашен арест от миналия месец заради натиск върху съдебната система. В четвъртък той бе осъден на на 27 г. и 3 месеца затвор по обвинения, че е планирал преврат, след като бе победен на президентските избори през 2022 г. от кандидата на левицата Луис Инасио Лула да Силва.

Междувременна той получи още една присъда, след като федерален съд определи, че трябва да плати 1 млн. реала (около $188 860) обезщетение за морални вреди, произтичащи от расистки коментар, който направил, докато е бил президент.

Случаят датира от май 2021 г., когато чернокож привърженик на Болсонаро поискал да се снима с него. А президентът се пошегувал, че вижда хлебарка в косата на мъжа, която определил като "място за размножаване на" този хлебарки.

От правния екип на Болсонаро още не е коментирал новата присъда, но по време на пледоариите каза, че той просто се е пошегувал и не е искал да обижда човека.