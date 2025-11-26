Болсонаро започва да излежава 27-годишна присъда

ЕПА/БГНЕС Седемдесетгодишният Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат.

Бразилският Върховен федерален съд постанови, че присъдата срещу бившия президент Жаир Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и че той повече няма право да обжалва. Така бе проправен пътят за влизането му в затвора, за да изтърпи 27-годишна присъда лишаване от свобода, предава БТА-

Седемдесетгодишният Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат, но съдът постанови, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване, след като преди това отхвърли внесена от адвокатите на бившия президент жалба срещу присъдата.

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но в събота бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга.

С публикуването днес от Върховния федерален съд на документа, удостоверяващ, че не са възможни други обжалвания, заповедта за изпълнение на присъдата на Болсонаро може да бъде издадена в най-скоро време от съдия Алешандре де Мораес, който гледа делото.

Върховният съд на Бразилия постанови също днес, че Болсонаро ще излежава присъдата си в полицейския комплекс в столицата Бразилия, където се намира в предварителния арест.

Според съдия Мораес, в събота малко след полунощ Болсонаро е опитал да изгори с поялник електронната си гривна с надеждата да избяга по време на протест, организиран от неговите поддръжници близо до дома му в столицата.

Адвокатите на бившия държавен глава обясниха инцидента със "състояние на делириум", причинено от приема на лекарства.