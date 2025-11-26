Медия без
Болсонаро започва да излежава 27-годишна присъда

Преди няколко дни той се опита да свали полицейската си гривна с поялник

Днес, 10:13
Седемдесетгодишният Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат.
Бразилският Върховен федерален съд постанови, че присъдата срещу бившия президент Жаир Болсонаро за организиране на държавен преврат е окончателна и че той повече няма право да обжалва. Така бе проправен пътят за влизането му в затвора, за да изтърпи 27-годишна присъда лишаване от свобода, предава БТА-

Седемдесетгодишният Болсонаро беше осъден през септември за неуспешен опит за организиране на преврат, но съдът постанови, че решението е окончателно и не подлежи на обжалване, след като преди това отхвърли внесена от адвокатите на бившия президент жалба срещу присъдата.

В началото на август бившият бразилски президент бе поставен под домашен арест, но в събота бе прехвърлен в предварителен арест поради "висока опасност" да избяга. 

С публикуването днес от Върховния федерален съд на документа, удостоверяващ, че не са възможни други обжалвания, заповедта за изпълнение на присъдата на Болсонаро може да бъде издадена в най-скоро време от съдия Алешандре де Мораес, който гледа делото.

Върховният съд на Бразилия постанови също днес, че Болсонаро ще излежава присъдата си в полицейския комплекс в столицата Бразилия, където се намира в предварителния арест.

Според съдия Мораес, в събота малко след полунощ Болсонаро е опитал да изгори с поялник електронната си гривна с надеждата да избяга по време на протест, организиран от неговите поддръжници близо до дома му в столицата. 

Адвокатите на бившия държавен глава обясниха инцидента със "състояние на делириум", причинено от приема на лекарства.

