Бивш бразилски президент е осъден на 27 г. затвор за опит за преврат

ЕПА/БГНЕС Съдиите по делото гласуваха с 4-1 да осъдят Болсонаро за заговор да свали от власт Луис Инасио Лула да Силва.

Върховният съд на Бразилия осъди бившия президент на страната Жаир Болсонаро на 27 години затвор за заговор за преврат. Медиите отбелязват, че това е знаково дело, което раздели нацията и предизвика гнева на САЩ.

Съдиите по делото гласуваха с 4-1 да осъдят Болсонаро за заговор да свали от власт Луис Инасио Лула да Силва, след като през 2022 г. Болсонаро загуби изборите от левия политик. 70-годишният бивш президент може да прекара остатъка от живота си в затвора. Адвокатите му заявиха, че ще обжалват ''включително на международно ниво''.

"От обвиняемите е била сформирана въоръжена престъпна организация, която трябва да бъде осъдена въз основа на фактическите обстоятелства, които считам за доказани", заяви петият съдия Кристиано Занин, бивш адвокат на Лула. Седемте съучастници на Болсонаро, сред които бивши министри и военни, също бяха осъдени.

Съдиите са установили, че независимо че заговорът не е получил достатъчна подкрепа от страна на военните, той все пак е завършил с щурм на правителствени сгради от привържениците на Болсонаро на 8 януари 2023 г.

Вашингтон реагира бързо на на присъдата. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че САЩ ''ще отговорят по подходящ начин'' на ''политически мотивирания лов на вещици''. Тръмп, който наложи високи мита на Бразилия като наказание за преследването на Болсонаро, определи присъдата като ''много изненадваща''. И допълни: "Това много прилича на опита им да направят същото с мен, но не им се получи", каза той, наричайки Болсонаро "добър човек".

Синът на Болсонаро Флавио, който е сенатор, нарече присъдата ''политическо преследване''.