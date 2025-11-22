Медия без
Арестуваха бившия бразилски президент Болсонаро за опит за бягство

Подкрепеният от Тръмп лидер на десницата планирал да наруши домашния си арест с електронна гривна

Днес, 16:47
Жаир Болсонаро
ЕПА/БГНЕС
Жаир Болсонаро

Бразилският президент Жаир Болсонаро (2019-2023) беше задържан в събота, за да се предотврати опит за бягството му дни преди да започне изтърпяването на присъда за ръководене на опит за преврат, според CNN Brasil. В изявление Федералната полиция съобщи, че е изпълнила заповед за превантивен арест, одобрена от Върховния съд. Болсонаро беше арестуван в дома си в столицата Бразилия.

Съдията от Върховния съд Александър де Мораеш е разпоредил задържането на Болсонаро, след като най-големият му син, сенатор Флавио Болсонаро, призова поддръжниците си да организират бдение пред резиденцията, където бившият лидер е държан под домашен арест. Властите смятат, че има реална заплаха Болсонаро да се опита да потърси убежище в чуждестранно посолство в Бразилия на фона на "хаоса", причинен от подобно бдение, пише Мораеш в съдебна заповед. По-рано на президента беше наредено да носи проследяващо устройство на глезена, а опасенията относно риска от бягство произтичат от доказателства, че е манипулирал устройството.

Бившият лидер на десницата беше осъден през септември на 27 години и три месеца затвор за планиране на преврат с цел да остане на власт след загубата на изборите през 2022 г. от левия президент Луиз Инасио Лула да Силва. Болсонаро беше сочен за организатор и основен облагодетелстван от схема за предотвратяване на встъпването в длъжност на Лула да Силва през 2023 г.

Повече от 100 дни бившият държавен глава на Бразилия беше под строг домашен арест за нарушение на превантивни мерки по друг случай, свързан с предполагаемо търсене на американска намеса, за да бъде прекратено наказателното му дело.

Американският президент Доналд Тръмп, който беше близък с Болсонаро по време на първия си мандат, нарече случая "лов на вещици". Тръмп наложи санкции на Мораеш, съдията, ръководещ делото срещи бившия бразилски лидер, както и 50% мито върху вноса на някои бразилски стоки в САЩ, които започна да отменя този месец.

Докато беше под домашен арест, Болсонаро не можеше да използва социални медии, но беше посещаван от свои политически съюзници. Очаква се неговата защита да поиска разрешение той да остане под домашен арест, позовавайки се на здравословни проблеми.

