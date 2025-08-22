Медия без
Ураганен вятър спря движението по Дунав мост при Русе

Буря нанесе щети на много места в Северна България

22 Авг. 2025Обновена
След бурята в Монтана
Facebook/meteobulgaria
След бурята в Монтана

Ураганен вятър наложи спирането на движението по Дунав мост - Русе. "Временно се ограничава движението по път I-2 Русе - Дунав мост и в двете посоки поради преминал ураганен вятър. Всички МПС изчакват на място", съобщи АПИ.

Силна буря премина над северна България. Засегнати бяха районите на Монтана, Плевен, Търговище. 

Кратката буря, която мина и в София днес, повали клони и цели дървета из града. Поне три автомобила са пострадали. Те са били паркирани на паркинг пред блок в столичния квартал "Дианабад", когато върху тях пада голямо дърво. От удара е счупено задното стъкло на един от автомобилите, а другите са с по-леки щети.

Силата на вятъра в Монтана е била над 70 км/ч, съобщиха от местната метеорологична станция. По първоначална информация две превозни средства са застигнати от дървета. В едната са пътували две момчета, когато по време на бурята на ул. '"Хан Аспарух" дърво е паднало върху колата им. Няма пострадали. Дърво е паднало и върху бус и навес на къща на ул. " Васил Левски".

В бойчиновското село Ерден огромен орех в двор на къща се е пречупил и е паднал върху жици. Запалила се е трева и огънят е стигнал до къща. Пожарникарите са успели да спрат пламъците преди да са обхванали постройките.

Кратка, но мощна буря премина над Плевенско. В рамките на между 15 и 20 минути над областта е имало интензивни дъждове, придружени от ураганен вятър. Жители на село Радишево описват стихията като силен смерч. Местни хора в Плевен съобщават за прекъсване на електрозахранването. Има отнесени керемиди от покривите на къщите, както и пречупени дървета. 

Екипи разчистват паднали дървета след бурята във Велико Търново и общината, съобщи кметът на старата столица Даниел Панов на официалната си фейсбук страница. Сигнали от граждани са постъпили за район „Дълга лъка“ в града, Дебелец, Килифарево, селата Присово и Малки чифлик, където е засегната и електропреносната мрежа, както и за пътя между Килифарево и Плаково. 

В община Лясковец обявиха частично бедствено положение заради преминалата буря. Над 50 паднали дървета, накъсани жици, пропаднали улични участъци остави след себе си бурята, която мина този следобед през Джулюница. Силен вятър, пороен дъжд и градушка удариха селото, по разчистването на което вече работят от пожарната и от общината. 

Бурята унищожи изолацията на жилищен блок в Търговище:

 

Пътят Монтана - Лом
Facebook/meteobulgaria Пътят Монтана - Лом
Плевен
Facebook/meteobulgaria Плевен
Небето над Плевен преди бурята
Facebook/meteobulgaria Небето над Плевен преди бурята
