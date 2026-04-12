Строят център за изпитание на дронове в Стара Загора

Процедурата ще се финансира с 30 млн. евро по фонда за справедлив преход

Днес, 09:12
Центърът в региона на Стара Загора ще тества дронове.
Нов научен център за изпитание на дронове и безекипажни тактически бронирани превозни средства ще бъде изграден в региона на Стара Загора. Центърът ще бъде изграден от Института по отбрана, като за финансирането му ще бъдат отпуснати 30 млн. евро от Фонда за справедлив преход, който се разпределя през програма “Развитие на регионите”. 

Това става ясно от публикуван за обществено обсъждане годишен график на процедурите по програмата. 

Предвижда се в многофункционалния изпитателен полеви център да се тестват безпилотни летателни апарати, системи за противодействие на БЛА, както и изпитания за мобилност и устойчивост на безекипажни тактически (бронирани) превозни средства. Предвиденото финансиране включва както дейности по проектиране и изграждане на самия център, така и закупуване на оборудване. Очаква се процедурата за кандидатстване да бъде обявена през второто тримесечие на годината, като бенефициент по нея ще се яви Централният артилерийски технически изпитателен полигон. 

В Стара Загора вече бе обявена и друга процедура в областта на развойната дейност за отбранителни технологии - изграждането на център за върхови постижения за разработване на иновативни решения с двойна употреба. Този център ще е под шапката на дъщерно дружество на “София тех парк”. 

През изминалата седмица МРРБ публикува и насоките за кандидатстване по една от най-големите схеми, предвидени за тази година - с обща стойност от 502.7 млн. евро, за проекти на 40 градски общини извън 10-те големи - Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков, Сандански. С парите ще се финансират вече одобрени намерения в рамките на интегрираните териториални инвестиции - инструмент за планиране на инвестиции, изискващ координиране и участие на много партньори. Краен срок за подаване на конкретните проекти е 15 юли.  

Ключови думи:

въглищни региони, дронове

