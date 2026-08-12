Радев: Като няма вече антифашистки паметници, има фашистки изстъпления

Премиерът Румен Радев обвърза махането на антифашистки паметници с фашистките изстъпления покрай убийството в Пловдив. Той направи това в началото на редовното заседание на правителство. Радев нападна и опозицията.

"Шокиращо е, че се намират политици и инфлуенсъри, които се опитват да печелят партийни дивиденти от убийството. Същите, които се обявяват срещу предмет "Добродетели и религии" в училище. Същите, които унищожават паметници и изтриват паметта за антифашизма, днес са шокирани от фашистките символи на биячите от Пловдив", обяви той.

Веднага след това Радев добави: "Уважаеми господа от опозицията, тези безпросветни насилници са и ваши креатури. Но в България няма място за фашистки изстъпления и ние ще сторим необходимото."

Премиерът започна с думите, че през седмицата България е била потресена от садистичното убийство на Георги Кузев. "Правителството ни прие първи стъпкои за справяне с младежката престъпност. Обсъждаме и по-радикални. Децата на България трябва да се възпитават в семейството и училището, а не от социалните мрежи", натърти премиерът и добави: "Цялото ни общество трябва да застане обединено зад жертвите и близките."

Радев вероятно визира събарянето на паметника на съветската армия в София, а в Пловдив например на хълма Бунарджика паметникът на Альоша си стои.

Думите на Румен Радев предизвикаха реакцията на лидера на "Продължаваме Промяната" Асен Василев. "Днес Румен Радев си позволи нещо изключително грозно. Вместо да отговори дали (и от кога) ДАНС са знаели за съществуването на неонацистка мрежа в страната, Радев взе да се оправдава за сетен път с опозицията.

Г-н Радев, разпоредете на така пазения от Вас шеф на ДАНС, г-н Тончев, да си свърши работата по неутрализирането на тези групи. Ама не ви отърва, защото те са свързани директно с групите за руска пропаганда в България, които подкрепиха вашата партия на изборите", написа Василев в пост във фейсбук.

И добавя: "А ако държите да си говорим кой колко бил виновен, само вижте профила на бащата на един от убийците – руска пропаганда, насилие, ксенофобия и любов към „Прогресивна България“. Разбираемо е защо харесват „Прогресивна България“ – само преди седмица защитихте по националната телевизия група, скандираща нацистки лозунги. Колкото до паметниците – над Пловдив стърчи Альоша. Явно не е помогнал".

Бившият служебен премиер Андрей Гюров пък написа, че "истинският лидер не търси кого да обвини, а как да обедини хората".

В парламента Николай Денков коментира, че "изказването на Радев е неадекватно". "България има истински проблем и този проблем е развитието и разпространението на неонацистки модел, на неонацистки младежки групи, които са под силно руско влияние", каза Денков.

От "Демократична България" реагираха остро на думите на Радев, като заявиха, че не може премиерът на зове за общ фронт срещу радикализацията и в същото време да нарочва политическите си опоненти едва ли не в съучастници в убийство. Според тях е несъстоятелна и констатацията на премиера за унищожаването на антифашистки паметници. "Паметникът "Альоша" си стои непокътнат над Пловдив. Очевидно самото присъствие на съветски монумент, представян като символ на антифашизма, не е предотвратило нито радикализацията, нито фашистката символика и жестокото насилие в същия град", отбелязват от ДБ. И изразяват несъгласие с коментара на Радев за предмета "Добродетели и религии", катосмятат за внушение, че, "ако не ръкопляскаш на предмет "Добродетели и религии", значи си част от средата, която произвежда фашисти".

От ГЕРБ заявиха, че е "безотговорно да превръщаме едно жестоко убийство в поредната политическа разделителна линия". "Ако законите трябва да бъдат променени – нека седнем и ги променим. ГЕРБ ще подкрепи всяка разумна мярка, която действително защитава хората и децата ни", казват още от партията.