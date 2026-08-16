След 3 месеца във властта Радев обяви победа над "олигархията"

За първите 100 дни управление на правителството премиерът Румен Радев обяви, че вече е победил "олигархията", на която се заканваше по време на предизборната кампания.

"Ние последователно изпълняваме нашите предизборни обещания с ясни конкретни стъпки. Ние успяхме да изпълним първа точка - елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън властта. На второ място - това е пресичане на техния достъп до публичен ресурс и в това отношение вече направихме конкретни, немалки стъпки. Работим за още", заяви той пред журналисти преди ден.

Радев не казва кого причислява към "олигарсите" - спомена, че "олигархията не е само двама човека, имената, които скандирахме на протестите, но под тях има и много т.нар. лейтенанти, които вършат черната работа, и ние вървим надолу по тази структура". Ако се съди по това, че говори за изваждането ѝ от "политическата власт", вероятно има предвид партиите, които доскоро управляваха и му бяха върли опоненти – ГЕРБ и ДПС.

Премиерът изразява задоволство от работата на своите министри. "Аз съм изключително взискателен, така че доволен съм от работата на министрите, но когато сме насаме, винаги има какво да чуят от мен. Темпото е голямо, изключително голямо и в най-кратки срокове", хвали Радев правителството си. И обещава, че всеки един от тях ще представи публично отчет за първите 100 дни.

По отношение на направеното от новите управляващи БНР напомня , че беше приет държавен бюджет с огромен дефицит – 5.7%, заради който Брюксел задвижи процедура по свръхдефицит, и бяха замразени социалните плащания. Бюджетът беше атакуван от опозицията в Конституционния съд.

Със законови промени парламентарното мнозинство въведе понятието "справедлива цена" и т.нар. "кошница с грижа", която трябваше да предлага продукти от първа необходимост на социално поносими цени, но бързо замря, както показа проверка на "Сега" .

След като хвалеха премиера , че е накарал американските бойни самолети да си тръгнат от България, управляващите ги върнаха обратно – този път на военната база в Безмер. Нещо повече – те публично заявиха, че самолетите ще участват в бойни операции в Близкия Изток.

Външната политика на правителството показа разминавания , които от "Прогресивна България" не успяха убедително да обяснят. Първият ни дипломат Велислава Петрова-Чамова се включи в т.нар. Киевска декларация , която дава подкрепа за Украйна – нещо, което Радев отрече . Той самият се обяви срещу военната помощ за Киев и против налагане на санкции срещу руски духовници и бизнесмени, като в същото време стисна ръката на украинския президент Володимир Зеленски и подкрепи цялостния пакет нови санкции срещу Москва.

Правителството договори с Турция да се замразят временно плащанията по договора с турската енергийна компания "Боташ", сключен при управлението на служебно правителство на Радев и довел до огромни дългове. Така и не се разбра какво Анкара е поискала в замяна, но опозицията заподозря, че правителството е направило отстъпки на турската страна.

Правителството нанесе няколко удара на ДПС на Делян Пеевски. Вътрешният министър Иван Демерджиев обяви от парламентарната трибуна информация за голям брой частни полети на Пеевски. Сградата, където ДПС иска да разположи централата си, беше отнета , а държавната охрана на Пеевски беше свалена , както и на водача на ГЕРБ Бойко Борисов.

Управляващите преизбраха шефа на разузнаването Антоан Гечев за нов мандат, а начело на ДАНС върнаха бившия председател на агенцията Пламен Тончев. Разпуснатата Комисия за противодействие на корупцията беше възстановена с аргумента, че това е необходимо, за да получим средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Междувременно страната получи 896 млн. евро по четвъртото плащане по плана, което даде глътка въздух на държавния бюджет.

ПБ измени Изборния кодекс, но само колкото да възстанови някои стари правила – върна се машинното гласуване и отчитане на вота и беше отменен таванът за избирателните секции извън ЕС.