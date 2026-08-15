Кабинетът ще прави младежки дом от Нотариата в София

Управленската програма на правителството като цяло създаде впечатление, че изобилства от клишета, но пък в някои области се слиза на необичайно микрониво. Така в младежката политика няма много свежи идеи, но пък има и една съвсем конкретна заявка – създаване на дом на младите в сградата на Нотариата в София. Това изглежда се възприема като сложен проект, защото срокът на мярката е чак за края на мандата – февруари 2030 г.

Емблематичната столична сграда на бул. "Патриарх Евтимий" беше реновирана преди време, но от години пустее и в момента е заобиколена от бездомници. Собственост е на Министерството на културата и е паметник на културата. Столичният кмет Васил Терзиев имаше идея общината да я придобие, за да не се руши. Сега обаче правителството очевидно има други намерения. Впрочем, те не са нови – за пръв път за тях се чу след среща на вицепремиера Иво Христов със Симеон Кърджиев, носител на златен медал от Международната олимпиада по философия. Тогава беше обявено, че в София липсва подходящо място, където младите хора да представят своите идеи и да създават културна общност.

Останалите ангажименти в приоритет "Бъдеще за младите в България" са доста по-общи, като всичките са изтеглени за края на мандата – подкрепа за плавен преход от образование към работа, достъп до качествени работни места, разширяване на достъпа до стажове и практики; насърчаване на младежкото предприемачество с финансова, менторска и регулаторна подкрепа за младежки стартъпи и др.