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Кабинетът ще прави младежки дом от Нотариата в София

Идеята е влязла в управленската програма

Днес, 15:33
Сградата на бившия Нотариат от години не се ползва.
БГНЕС
Сградата на бившия Нотариат от години не се ползва.

Управленската програма на правителството като цяло създаде впечатление, че изобилства от клишета, но пък в някои области се слиза на необичайно микрониво. Така в младежката политика няма много свежи идеи, но пък има и една съвсем конкретна заявка – създаване на дом на младите в сградата на Нотариата в София. Това изглежда се възприема като сложен проект, защото срокът на мярката е чак за края на мандата – февруари 2030 г.

Емблематичната столична сграда на бул. "Патриарх Евтимий" беше реновирана преди време, но от години пустее и в момента е заобиколена от бездомници. Собственост е на Министерството на културата и е паметник на културата. Столичният кмет Васил Терзиев имаше идея общината да я придобие, за да не се руши. Сега обаче правителството очевидно има други намерения. Впрочем, те не са нови – за пръв път за тях се чу след среща на вицепремиера Иво Христов със Симеон Кърджиев, носител на златен медал от Международната олимпиада по философия. Тогава беше обявено, че в София липсва подходящо място, където младите хора да представят своите идеи и да създават културна общност.

Останалите ангажименти в приоритет "Бъдеще за младите в България" са доста по-общи, като всичките са изтеглени за края на мандата – подкрепа за плавен преход от образование към работа, достъп до качествени работни места, разширяване на достъпа до стажове и практики; насърчаване на младежкото предприемачество с финансова, менторска и регулаторна подкрепа за младежки стартъпи и др.

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Ключови думи:

нотариат, управленска програма

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