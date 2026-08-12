Кабинетът запазва до 2030 г. плоския данък и ставката на ДДС

Правителството не възнамерява да променя модела на облагане на фирмите и гражданите. Управленската програма не предвижда преминаване от плосък данък към прогресивно облагане, каквато бе препоръката на МВФ и каквито критики отправя и ЕК. Документът обаче не коментира възможни ли са промени в самия размер на ставката. Такъв ангажимент е категорично поет спрямо ставката на ДДС - тя остава без промяна.

За стимулиране на иновациите ще бъдат въведени данъчни стимули - на фирмите ще се възстановяват разходи за научноизследователска и развойна дейност, ще има данъчни облекчения за дяловите опции за служители в стартиращи и иновативни компании, ще се въведе специален режим за доходи от интелектуална собственост. За стартиращи иновативни компании ще бъде изготвена цялостна нормативна рамка - облекчен регистрационен и регулаторен режим, както и облекчени условия за привличане на специалисти от трети държави. За тези стимули срокът е декември 2027 г., което означава влизане в сила от 1 януари 2028 г.

В областта на данъците се обещава оценка на модела на данъчно облагане в сектор туризъм, споменава се въвеждане на дълго отлаганата нова методика за такса смет на базата "замърсителят плаща".

Впечатление в частта със законодателни мерки, свързани с финансите, прави липсата на детайли. При мерките на ниво изпълнителна власт се сочат редица ангажименти, но и те са формулирани по-общо. По отношение на приходите се обещава борба със сивата икономика, по-добро управлене на риска в НАП и агенция "Митници", изграждане на нов ГКПП "Калотина - Градина 2". При разходите правителството има амбиция като много други преди него да прави бюджетиране, насочено към резултатите, да прилага анализа разход-ползи при публичните инвестиции, да се стреми към овладяване на дълг и дефицит и излизане от процедурата по свръхдефицит.

В областта на еврофондовете България си поставя за краткосрочна цел приключването на ПВУ с последно плащане до края на годината, ускоряване на изпълнението по оперативните програми и договаряне с ЕС до септември 2027 г. на парите за новия програмен период 2028-2034.