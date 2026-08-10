Непочтените чиновници няма да бъдат уволнявани

AI генерирано изображение Законът не предвижда тест за всички вече назначени на рискови позиции, тоест за завареното положение, като тест за почтеност ще се прави само по препоръка на инспектората.

Новите тестове за почтеност при чиновниците, които заемат рискови за корупция постове, ще бъдат минирани още на ниво замисъл. Управляващото мнозинство не се е вслушало в критиките, че е недопустимо законът да включва пожелателни формулировки за последиците при неуспешно издържан тест. Няма предложени подобни корекции по проекта, въпреки че от ПБ са нанесли други промени с цел разширяване на приложното поле и прецизиране на текстовете.

Това показва прегледът на внесените между първо и второ четене промени на закона, който остана за след ваканцията на депутатите. Промените в закона са ангажимент по плана за възстановяване и устойчивост и може да се очаква, че ще бъдат гласувани скоростно на второ четене в последната работна седмица на август. Крайният срок за изпълнение на заложените реформи и инвестиции по ПВУ е 31 август.

Както “Сега” писа, законопроектът бе разкритикуван остро на първо четене, но това не попречи на приемането му заради липсата на време. С промените в закона се въвеждат 9 групи позиции с висок корупционен риск в администрацията, за които задължително се провежда тест за почтеност извън обичайните изпити.

Законът забранява изрично назначаването на нови служители на тези рискови позиции при неиздържан тест за почтеност. Допуснато е обаче ключово и безпринципно изключение в случаите, когато позицията се заема или изпълнява по друг ред - по заместване, при временно преназначаване или при първо оправомощяване. В тези случаи законът допуска провалилите се на теста служители да продължат да изпълняват длъжността по преценка на органа по назначение.

Така формулирани, текстовете създават различен стандарт за изпълнение на едни и същи високорискови функции, изтъкват юристи. Проблемът е посочен и в изпратено изрично становище по проекта в рамките на коментарите на първо четене. Въпреки това от управляващото мнозинство не са се съобразили с критиката, че не бива да се допускат пожелателни последици при провал на тестовете за почтеност.

Законът не предвижда тест за всички вече назначени на рискови позиции, тоест за завареното положение, като тест за почтеност ще се прави само по препоръка на инспектората. Иначе депутати от ПБ са предложили други редакции в проекта, включително и разширяването на списъка с рискови позиции и в посока на вътрешни одитори и инспектори и ръководители на инспекторатите. Въведена е и изрична забрана да се държи повторно тест в срок от 1 година при неуспешно издържан такъв.

Не е ясно доколко Европейската комисия ще приеме за изпълнен този ангажимент на фона на критиките към проекта. Ситуацията с изпълнението на този ангажимент по ПВУ е направо абсурдна - законът още не е приет на второ четене, а вече са пуснати за обществено обсъждане проектопромени в серия от наредби. Те на свой ред също трябва да са одобрени от Министерския съвет до края на август. Така положението с наредбите и закона в момента е като в парадокса с яйцето и кокошката. Пожелателните текстове за последиците от неуспешно издържан тест са и в закона, и в наредбата.

КАКЪВ ЩЕ Е ТЕСТЪТ

Какво измерва: професионално-етични и нравствени качества, личностни черти, нагласи и психологични характеристики, свързани с повишена склонност към корупционно поведение.

Формат: самооценъчни въпросници, анкети, казуси или други психологически методики; включват се и контролни скали за искреност на отговорите.

Какво не може да се пита: раса/етнос, политически и религиозни убеждения, здравословно състояние, сексуална ориентация и личен/семеен живот.

Какво означава резултатът: тестът не доказва извършена корупция; може само да установи нагласи, свързани с по-висока склонност към подобно поведение.

Кой го провежда: Институтът по публична администрация чрез специализирана електронна платформа на редовни сесии веднъж седмично или на извънредни сесии.

Как се формира резултатът: автоматичен числов резултат от платформата + психологическа интерпретация от служител на Института за публична администрация, който е магистър по психология, преминал специализирано обучение за конкретния тест

Краен резултат: само две възможности - „успешно издържан“ или „неуспешно издържан“, без предоставяне на балове и подробен психологически профил.