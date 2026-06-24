Синдикатите вече протестират за държавните служители

Двата национални синдиката дадоха сигнал, че няма лесно да приемат замразяването на заплати в бюджетния сектор и въвеждането на лични осигуровки за държавните служители. КТ "Подкрепа" излезе с изключително остра протестна декларация, а КНСБ предупреди с реакции.

"Изразяваме своя категоричен, краен и неотстъпчив протест срещу безпрецедентния опит за фискален геноцид над държавните служители и работещите по трудово правоотношение в държавната администрация. Спуснатите Указания на Министерството на финансите не са административни мерки, а директно обявяване на война срещу българската държавност и хората, които я крепят", пише в декларацията на КТ "Подкрепа". Оттам определят намерението да се оставят доходите на хората фиксирани в условия на непрекъснат ценови натиск като "престъпно купуване на бюджетно спокойствие за сметка на жизнения стандарт на работещите".

"Подкрепа" има предвид указанието на вицепремиера Гълъб Донев разходите за персонал да бъдат намалени на 90% от 1 септември и този процент да се прилага целогодишно за периода 2027-2028 г. Наред с това се въвеждат лични осигуровки за държавните служители, като тази година те трябва да поемат 20% от осигурителната си тежест. В указанията неопределено пише, че за 2026 и 2027 г. за тези категории лица се предвижда компенсиране на възнагражденията, с оглед запазване на достигнатия нетен доход.

Синдикатът на Димитър Манолов настоява за незабавно оттегляне на рестриктивните текстове за съкращаване на перата за заплати и замразяване на доходи, както и за отхвърляне на "всякакви идеи за прехвърляне на осигурителната тежест върху служителите без пълно и чисто компенсаторно увеличение на брутните заплати, за което следва да се предвиди допълнителен финансов ресурс в достатъчен размер".

"Ако държавните служители започнат да си плащат осигуровките сами, какъв е смисълът тогава от Закона за държавния служител, след като той ще остави само вреди и никакви ползи за тях. Ако видим това днес в бюджета, очевидно няма да сме доволни и ще подготвим реакции", предупреди и президентът на КНСБ Пламен Димитров. Той подчерта, че синдикатите очакват сериозни консултации и разчети за предложенията относно държавните служители.

От КНСБ посочиха, че заплатите на много държавни служители са доста ниски. Това действително е така, като сектори като социални служби, инспекцията по труда и др. получават значително по-ниски възнаграждения от "любимите" на всяка власт ведомства, а в същото време непрекъснато се товарят с нови и нови задължения. Главният икономист на синдиката Любослав Костов обяви, че настояват за още 5% увеличение към вече дадените 5%. Изчисленията на синдиката показват, че до края на годината икономиите от орязването на фонд "Работна заплата" и въвеждането на 20% лична осигуровка ще са 130 млн. евро до края на годината – нищожна сума. За догодина ефектът би бил спестяване на до 400 милиона евро.