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Кабинетът забрани банкетите със служебни пари

Край на семинарите по курорти – ще се провеждат само в офиса

Днес, 06:00
Парти в офиса може, но не със служебни пари.
Pexels
Парти в офиса може, но не със служебни пари.

Свиването на бюджетните разходи няма да спре с бюджета за заплати. Администрацията трябва да преустанови планирането и разходването на служебни пари за празнични, развлекателни и спортни прояви на служителите, пише в проекта на бюджет 2026, който в момента минава на първо четене в парламентарните комисии.

С този текст се посичат и очакванията на държавните служители за коледни и новогодишни тържества и други прояви с неслужебен характер. Няма публична информация какви разходи се дават по тази линия, поради което е и трудно да се прецени дали това е просто популистки текст, или ще има някакъв ефект.

В бюджета не е забравена и друга практика на различни институции – да провеждат работни срещи, съвещания, семинари, обучения и пр. по санаториуми и курорти, хотели и конферентни зали. Занапред подобни прояви ще се провеждат само в административните сгради и помещения на съответната администрация. Изключения ще се допускат за международни събития, събития с външно финансиране и обучения, организирани от публични обучителни институции. Междуведомствени и вътрешни работни съвещания, координационни и други срещи на служителите ще се провеждат единствено онлайн.

Ограниченията влизат в сила веднага след приемането и обнародването на бюджета.

Във всеки бюджет се залагат и тавани на средствата за представителни разходи на кметовете и общинските съвети. При тях обаче няма да има намаление – както и през 2025 г., кметовете ще имат право на представителни разходи до 3% от общия бюджет за издръжка на общинската администрация, а общинските съвети – до 1,5%.

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Ключови думи:

държавна администрация, бюджет 2026

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