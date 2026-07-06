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КФН се размина с рязко намаление на заплатите на шефовете

Кабинетът е пренаписал в последния момент праговете за възнагражденията в комисии и агенции

Днес, 06:57
Финансовият министър Гълъб Донев предложи отвързване на заплатите в публичния сектор от средната работна заплата, но таази тема ще се върне обратно на дневен ред 2027 г.
БГНЕС
Финансовият министър Гълъб Донев предложи отвързване на заплатите в публичния сектор от средната работна заплата, но таази тема ще се върне обратно на дневен ред 2027 г.

Правителството е пренаписало в последния момент праговете за шефските заплати в серия от агенции и комисии. Окончателно записаните в проектобюджета за 2026 г. текстове са коренно различни от предложените от финансовото министерство. Така в крайна сметка началниците в тези структури ще се разминат с първоначално заложения рязък ръст на заплатите. Единствената привилегирована структура след тези корекции е Комисията за финансов надзор. 

Както “Сега” писа, първоначалното предложение на МФ предвиждаше скандален скок на заплатите на отделни началници. До него се стигна заради премахването на механичната връзка между заплатите на ръководните позиции и размера на средната работна заплата. Вместо това заплатите бяха обвързани с тази на председателя и зам.-председателите на НС, но това парадоксално доведе до рязко увеличение на отделни възнаграждения. 

По тази първоначална формула заплатата на шефа на КЕВР следваше да скочи от 5747 на 6566 евро. При заплатата на шефа на Агенцията за ядрено регулиране скокът беше още по-голям - от 3984 на 6566 евро. Заплата на шефа на комисията за защита на личните данни се вдигаше от  4194 на 5083 евро. 

Единствената структура, при която ревизията е довела до по-благоприятно решение, е Комисията за финансов надзор. При нея първоначално бе заложено много сериозно намаляване на заплатите на ръководството. Заплатата на председателя на КФН бе изравнена с тази на председателя на НС, но това реално е рязко намаление, защото по досега действалите правила възнаграждението на председателя и на другите членове не може да е по-ниско от средното възнаграждение с постоянен характер на членовете на управителните органи в инвестиционните посредници, управляващите дружества, застрахователите, презастрахователите и пенсионноосигурителните дружества, определено на базата на последната отчетна година. Според последната версия на промените в тези текстове председателят на комисията ще взима 95 на сто от заплатата на президента - или 8048 евро вместо първоначално предложените 6566 евро. Зам.-председателите ще вземат 95% от заплатата на председателя, членовете - 90%. 

Не е ясно как точно се е стигнало до пълната подмяна на първоначално предложените формулировки. Тези текстове би следвало да са подготвени от ресорните министерства, но е ясно, че са правени координирано със следването на общ праг, оказал се прекалено висок - заплатата на председателя на НС.

Както "Сега" писа, проектобюджет 2026 предвиди отвързване на заплатите в ключовите сектори МВР, МО и съдебна власт от средната работна заплата за страната, така че да не се появяват автоматични ръстове. Решенията обаче в момента са временни - само за 2026 и тепърва предстои изменения по същество на законите за 2027 г. 

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