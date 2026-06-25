Бюджетът среща мощен отпор от опозицията

Проектобюджетът за 2026 г., който беше представен вчера от финансовия министър Гълъб Донев, срещна критики от опозицията. От "Демократична България" и "Продължаваме промяната" поискаха той да бъде преработен, за да се постигне 3% дефицит. От ГЕРБ пък използваха случая, за да защитят бюджета на кабинета "Желязков", заради който избухнаха протести през зимата, а след това се стигна до оставката на правителството. Депутатите от "Възраждане" се заканиха да прокарат свои предложения за промени. Управляващите пък настояха, че бюджетът им е изграден на принципите на "реализма, отговорността и финансовото оздравяване".

Бившият финансов министър в кабинетите на Кирил Петков и Николай Денков и председател на "Продължаваме Промяната" Асен Василев даде специален брифинг в парламента. Той започна с това какво точно е замразено в бюджета на управляващите - данъчното облекчение за деца, минималната работна заплата на 620 евро, размерът на месечното обезщетение за дете до 2- годишна възраст и т.н. "Неясно е колко пари ще бъдат дадени на неясно колко общини. Този момент сме го виждали - казва се "раздаване на пари от джипката", а сега ще е в особено големи размери и ще се казва "раздаване на пари от самолета", каза Василев. Той добави, че бюджетът е дефектен и призова да се премахнат неразумните харчове, за да се стигне до заветния дефицит от 3%, а ако има буфер, той да се използва за антикризисни пакети за социална защита. "Единствените приоритети на този бюджет са как да се нахрани олигархията - водопад от пари има там", каза Василев.

Според съпредседателя на "Демократична България" Ивайло Мирчев предложеният бюджет не се различава от онзи на кабинета "Желязков", срещу който избухнаха големите протести през зимата. Мирчев каза, че в план-сметката не се предлагат мерки за спиране на източването на публични средства, нито за затваряне на "кранчетата", чрез които се насочват средства към обвързани фирми. "Настояваме финансовият министър да изтегли бюджета и да го преработи до 3% дефицит. Този бюджет е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички обещания пред хората от протеста са загърбени. Това, което се предлага, не е по-различно от това, което предлагаха ГЕРБ и ДПС", каза Ивайло Мирчев.

Според другия съпредседател на ДБ Божидар Божанов, трябва да се направят структурни реформи в здравеопазването, защото, по думите му, този сектор е един от основните източници на изтичане на публични средства. "Има една народна поговорка, че реформи в гробищата отвътре не може да се очакват", каза на свой ред Владислав Панев, като уточни, че министерство на финансите играе ролята на гробище. А пък според Мартин Димитров проектобюджетът на "Прогресивна България" нарушава основно фискално правило за ограничаване на преразпределението на средства през държавата и създава риск за публичните финанси. Той допусна, че страната може да стигне до "румънски сценарий", ако дефицитът не бъде овладян.

От ГЕРБ пък заявиха, че бюджетът на управляващите е "политическо лицемерие", като използваха възможността да защитят бюджета на кабинета "Желязков", който беше оттеглен заради протести. "Ако погледнете параметрите на Бюджет 2026 на "Прогресивна България", ще видите, че приходите са почти същите, като тези, заложени в проекта на бюджета за 2026 година на кабинета "Желязков". Ако обаче погледнете разходите, ще видите, че те са с 2 млрд. 749 млн. евро спрямо проекта на Желязков. Ще видите, че и дефицитът е доста по-различен. Проектът, който ние бяхме предложили, беше с дефицит до 3% от БВП на страната, а това, което кабинетът "Радев" предлага, е с дефицит от 5.7% от БВП. Дългът също е доста по-различен", каза Петкова.

От "Възраждане" отказаха да критикуват бюджета, защото, по думите им, има достатъчно желаещи за това. Националистите обаче обещаха да дадат свои предложения, макар че изразиха съмнение, че някое от тях ще бъде прието. "Нямаме време за експерименти - ако едно правителство не направи реформи първите 100 дни, няма да ги направи никога", каза Димо Дренчев.

Критики се чуха не само от опозицията. Редица икономисти направо попиляха проектобюджета.

Протести

Въпреки че по времето на кабинета "Желязков" опозицията в лицето на доскорошната коалиция ПП-ДБ успя успешно да призове гражданите на протест, сега двете парламентарни групи се изразиха доста меко по темата. Асен Василев заяви единствено, че това дали ще има протести не зависи от депутатите, а от българските граждани.

Защита

Председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов защити бюджета от трибуната, като го нарече бюджет на "реализма и отговорността". "През тази и следващите седмици ни предстои обсъждането на нещо много повече от един закон за бюджета. Обсъждаме цената на популизма, обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата", каза Витанов. И изтъкна, че основната сметка на държавата е изградена върху принципите на реализма, отговорността и финансовото оздравяване.

По повод критиките, че бюджетът е със свръхдефицит от от 5.7% от БВП, което се равнява на 7.2 млрд. евро, Витанов каза, че след прилагането на европейската дерогация за разходите за отбрана реалният дефицит ще бъде под 5%.

Витанов се нахвърли върху опозицията, като каза, че едно от най-сериозните предизвикателства пред управляващите са поетите през 2024 и 2025 г. финансови ангажименти без осигурено реално финансиране. По думите му предходните правителства са оставили над 2,2 млрд. евро необезпечени задължения, равняващи се на близо 2% от брутния вътрешен продукт. И обеща, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени преди да бъдат разплатени, а контролът ще бъде осъществяван от АДФИ, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК. Сметната палата пък ще извърши цялостен одит в Агенция "Пътна инфраструктура".