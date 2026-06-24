Правителството представи бюджет за 2026 г. със свръхдефицит от 5.7%

Причината за високия дефицит е неудържимия ръст на разходите в последните години, докато приходите само частично покриваха този недостиг, заяви финансовият министър Гълъб Донев.

Министърът на финансите Гълъб Донев представи проект на бюджет за 2026 г. с огромен дефицит от 5.7% от БВП, което се равнява на 7.2 млрд. евро. Прогнозите на финансовото министерство са основната сметка на държавата да влезе в допустимите рамки от 3% дефицит чак през 2028 г.

Заложените приходи тази година са за 49.561 млрд. евро, а срещу тях разходите са за 56.800 млрд. евро.

Недостигът в хазната ще бъде покрит с допълнителен нов дълг от 2.2 млрд. евро към вече гласуваните в удължителния бюджет 3.8 млрд., обяви финансовият министър. От публикувания по-късно от МФ проектобюджет стана ясно, че всъщност максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., е 10.1 млрд. евро, като в това число е и 3.2 млрд. евро заем по европейския механизъм за укрепване на отбранителната промишленост SAFE.

"Ще преминем през труден период, но може да се справим с балансирано свиване на разходите и увеличаване темповете на събиране на приходите", заяви днес Донев при представянето на проектобюджета.

Финансовият министър обяви част от мерките, които тази година ще доведат до по-големи приходи и по-малки разходи.

От увеличението на максималния осигурителен доход от 1 август от 2111 евро на 2300 евро се очакват 90 млн. евро допълнителни приходи. От 1 август ще се увеличи и минималният осигурителен доход от сегашните 550 евро до 620,20 евро, колкото е минималната работна заплата. Предвижда се определяне на минимални осигурителни прагове по-високи с 5% от размера на минималната работна заплата за определени икономически дейности и професии по предложение на социалното министерство, като от тази мярка се очакват допълнителни 40 млн. евро.

Също от 1 август ще се увеличат с 30% винетните такси и ще се разшири тол-системата, което ще донесе допълнителни 53 млн. евро.

Други 100 млн. ще дойдат от увеличение на хазартните данъци - комисионите на посредниците вече ще се облагат с 10%.

"Приходните агенции ще затегнат контрола върху стоките с висок фискален риск и електронната търговия, а също ще се въведе дигитален контрол върху цялата верига на доставки на горивата, което също ще донесе повече приходи в бюджета", обясни зам.-министърът на финансите Людмила Петкова.

Разходната част на бюджета ще бъде намалена с премахване на всички автоматични формули за осъвременяване на възнагражденията в бюджетните организации, което ще спести 564 млн. евро, посочи Донев. Освен това обществени поръчки за 500 млн. евро, които се считат за рискови и корупционни, ще бъдат орязани и няма да получат финансиране.

Финансовият министър подчерта, че замразяване на минималната работна заплата няма да има. Предстои за 2027 г. Министерството на финансите, Министерството на труда и социалната политика, синдикати и работодатели да разработят механизъм за определяне на минималната работна заплата, като сегашната формула от 50% спрямо ръста на средната заплата ще бъде премахната.

Няма да има орязване на заплати в бюджетната сфера с изключение на възнагражденията на изборни длъжности, каза още Донев. Досега те са се индексирали с ръста на средната заплата, но това ще бъде премахнато.

Капиталовите разходи в бюджет 2026 са разчетени на 9.360 млрд. евро, като по програмата с общинските проекти са предвидени 1.108 млрд. евро.

Държавните служители с лични осигуровки

"Създаде се свръхочакаване, че въвеждането на лични осигуровки за държавните служители ще реши проблема със свръхдефицита, но това няма как да стане", коментира финансовият министър.

Поетапно, първо от 1 август, ще се въведат лични осигуровки за заетите по Закона за държавните служители и Закона за съдебната власт. Те ще бъдат в съотношение 80%, което се поема от работодателя, и 20% за сметка на осигуреното лице. От 1 януари 2027 г. съотношението ще се изравни с това на всички останали осигурени лица - 60:40.

Подобен механизъм ще се въведе и за останалите категории лица от системата на МВР и отбраната, но от 1 януари 2027 г.

"Прилагането на тази промяна за посочените лица ще се извърши с предварително компенсиране на възнагражденията им при запазване на нетния им размер", посочи Донев. Той подчерта, че по отношение на реформите държавата няма да отнема дадени вече права и няма да намалява доходи.

Нова философия

По-рано днес премиерът Румен Радев предупреди, че бюджетът за 2026 г. ще бъде с дефицит доста над 3%.

Преди заседанието на правителството Радев оповести, че са положили доста усилия, за да вкарат дефицита в разумни граници. "Сега всички, които докараха реалния дефицит до 7.5%, имат претенции той да бъде намален до 3%, а защо не и до 2%. Само че няма да оставим българската икономика да се задушава, защото на нея разчитаме да ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини с разкопани улици и незавършени проекти. И няма да понижим дори с едно евро бюджетните заплати", заяви Радев. Като изключение за понижение на заплатите той посочи възнагражденията в директорските бордове на държавните предприятия.

Премиерът обяви също, че няма да има масови уволнения в бюджетните ведомства. Предстои анализ на ефективността на отделните звена и едва тогава ще се предприемат мерки за съкращаване. "Ние разчитаме на капацитета на администрацията. Голямата цел да направим ефективна администрация", каза премиерът.

Радев обяви още, че правителството ще промени философията на правене на бюджети. "Основното предизвикателство не е огромният дефицит, а заложената от предишни Народни събрания и сглобки философия на бюджетиране, която се изразява в стремех към неудържим ръст на разходите. В мимолетния опит да се направят българите богати с финансови гимнастики и с фокусиране единствено върху стимулирането на вътрешното потребление, с предизборно вдигане на доходи без връзка с производителността, с безразборното теглене на дълг за покриване на социални разходи и за откровен грабеж, с авансовото изземване на данъци и системна декапитализация на държавни дружества, с поемане на непосилни финансови ангажименти към общините, АПИ, НКЖИ и др. И никакви усилия за стимулиране на българската икономика и привличането на инвестиции", обобщи премиерът.