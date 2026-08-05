Кадровите промени стигнаха и до рудниците

Промените в бордовете на енергийните дружества стигнаха и до трите рудника на "Мини Марица - Изток". В края на миналата седмица ръководството на "Мини Марица - Изток" е взело решение за смяна на началниците на рудниците "Трояново - 1", "Трояново - Север" и "Трояново 3", става ясно от протокола на проведеното заседание.

Промените още не са вписани в "Търговския регистър", но новите началници са ясни. Начело на рудник "Трояново - 1" на мястото на Стамен Ведричков застава Иван Марков, в рудник "Трояново - Север" е освободен Стойко Башалов, като на негово място встъпва Красен Христозов. В рудник "Трояново 3" на мястото на Станимир Казлачев е избран Драгомир Канев.

Промените в рудниците идват на фона на очаквано преструктуриране на въглищнит предприятия и изваждането им от структурата на БЕХ. Очаква се "Мини Марица - Изток" и "ТЕЦ Марица Изток 2" да бъдат обособени в нов холдинг. Към него вероятно ще бъде включено и учреденото през април дружество "ММИ - възстановяване на минни терени", което е еднолична собственост на "Мини Марица - Изток". Всичко това трябва да стане до края на месеца, защото е включено като поет ангажимент по Националния план за възстановяване и устойчивост. По информация на "Сега" подготовката върви в срокове, като се очакват представяне в НС и решения в последната седмица на август. Депутатите са във ваканция до 23 август включително. Реформата в БЕХ е ключова, като България рискува загуба на до 437 млн. евро по ПВУ при неизпълнение на поетите ангажименти. Първоначално планът предвиждаше от БЕХ да бъдат извадени преносните оператори ЕСО и "Булгартрансгаз", но това бе свързано със сериозни финансови рискове и ангажиментът бе предоговорен с нова схема за преструктуриране на БЕХ. Основната цел е да бъде избегнато кроссубсидирането между фирмите в държавната енергетика.