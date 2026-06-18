“Мини Марица - Изток” трябва да платят спешно 13 млн. евро

Изпадналите в тежко финансово състояние заради спад в добива “Мини Марица - Изток” трябва да платят солиден падеж по дълг към банка в края на месеца. Мините дължат 13 млн. евро на банка ДСК, като срокът на договора е бил до юни, 2025 г., но е удължен веднъж до юли, 2025, и втори път - до юни, 2026. Извън този заем мините имат много просрочени дългове и към компанията-майка - БЕХ.

Това припомни депутатът от ДБ Владислав Панев по повод започналите подготвителни действия за изваждането на мините и “ТЕЦ Марица Изток 2”. Енергийният министър Ива Петрова и екипът й вчера представиха детайли за подготвителните действия по изваждане на двете въглищни дружества ще бъдат извадени от “Българския енергиен холдинг” и учредяването на нов холдинг. Реформата е част от плана за възстановяване и следва да бъде приключена до края на август.

“Мини Марица Изток” са в тежко финансово положение - загуба към тримесечието на 2026 г. от 21 млн. евро, припомни Панев. Стана публичен и окончателният доклад за 2025 г., като загубата е 129 млн. евро, коментира и енергийният министър Ива Петрова. На този фон дружеството дължи по заеми към БЕХ 178 млн. евро, като и тук има падежи през юни и юли месец - 15 млн. евро през юни и 10 млн. евро през юли. След тези близки падежи до края на годината изтичат срока за връщане на БЕХ на заеми в размер на 50 млн. евро.

И след изваждането си от БЕХ и включването им в ново дружество мините надали ще излязат на печалба, но ще може да се престъпи към преструктуриране на дейностите. Няма как да се запазят всички работни места, те и в момента няма какво да правят, но ще се погрижим за всеки един човек, като част от хората ще се пренасочат към дейности по рекултивация, коментира зам.-министърът на икономиката Кирил Темелков. По Фонда за справедлив преход за рекултивация на мините са заложени над 240 млн. евро, но парите не могат да бъдат ползвани заради едно от забранителните решения на НС - да не се извършват никакви разпоредителни действия с терени на мините. “Трябва да бъдем разумни, по плана за възстановяване и устойчивост при неизпълнение на тази реформа ще загубим 500 млн. евро, но тя е обвързана и с парите по фонда за справедлив преход и сумата е над 1 млрд. евро”, коментира енергийният министър.

Работата по разделянето на дружествата вече тече, определени са отделни работни пакети - по правните анализи, по изготвянето на финансов модел, всички детайли ще бъдат представени максимално рано на парламента, защото сроковете са критично кратки, коментира още Петрова.