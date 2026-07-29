Депутатите на Радев провалиха покупката на вертолети за гасене на пожари

На фона на чудовищни пожари в Европа управляващите в България за пореден път провалят осигуряването на специализирана техника за гасене на пламъци от въздуха. За това алармира природозащитната организация WWF България.

В бурните дебати за бюджет 2026 остана незабелязано, че депутатите от "Прогресивна България" не подкрепиха планирането на 60 млн. евро за покупка на три вертолета за спешна помощ срещу пожари. Текстът бе внесен от Любен Иванов - депутат от коалицията "Демократична България" и въпреки големите междупартийни противоречия останалите формации от опозицията масово гласуваха "за". Но от управляващото мнозинство блокираха важната инвестиция - 29 депутати на Радев гласуваха "против", а 94 избраха малодушната позиция "въздържал се", и така предложението не бе прието.

България и Албания са единствените държави в Южна Европа, които не разполагат с летателна техника за третиране на пожари. Гърция и Турция имат десетки специализирани самолети и вертолети. Дори Северна Македония има собствена авиация - самолети амфибии, които зареждат вода от близките езера. У нас вече повече от две десетилетия поредица правителства и парламенти неглижират тази важна инвестиция, като многократно са проваляли и възможностите да се използват средства от ЕС.

Какви са предимствата на специализираната летателна техника: вижте 👇

От WWW - България припомнят: "Опити и провали за закупуването на специализирана техника има в програмните периоди 2007-2013 г. и 2021-2027 г. - по Оперативна програма „Околна среда" и през 2021-2022 г. - при подготовката на Националния план за възстановяване и устойчивост. През 2024 г. парламентът задължи правителството да закупи специализирана техника, но това не се случва. През 2025 г., преди да падне, кабинетът „Желязков" предлага в проектобюджета закупуване на техника."

Кабинетът "Радев", който внесе проектобюджет с всякакви безумно раздути и тайни разходи, не се е сетил, че България има нужда от летящи пожарни. А когато опозицията в парламента подсети управляващите, те отново показаха, че не намират темата за важна и отказа да я включат в програмата за държавни инвестиции.

Кой

Покупката на вертолети за гасене на пожари се проваля през годините не толкова заради липса на пари, а заради междуведомствени боричкания кой да усвои средствата, кой да поръчва и кой да стопанисва техниката, коментират от WWF, като посочват, че в споровете са участвали поне три министерства - на вътрешните работи, на отбраната, на земеделието, както и държавният авиационен оператор - правителственият "Авиоотряд 28".

Ескалация

Бездействието е непростимо - на фона на рязък ръст и на броя пожари, и на засегнатите площи през последните 3 десетилетия, категорични са експертите. Преките икономически щети от горски пожари са нараснали 8 пъти в последните 15 години. Пожароопасният сезон се удължава до почти целогодишен риск, зачестяват засушаванията и горещите вълни заради изменението на климата, което допълнително влошава ситуацията. Тази година България има късмет с много валежи - по-влажното и хладно лято намалява риска от пожари. Но е бомба със закъснител - натрупва се значително по-голямо количество биомаса (храсти, треви и т.н.), която при следващи по-горещи и сухи лета ще е идеална среда за пожари, предупреждава, Костадин Вълчев, инженер лесовъд и старши експерт във WWF България.

На лизинг

"Доставката на летателна техника отнема средно 4-5 години след поръчката й. Затова поръчването на такава на лизинг е добро решение междувременно. Друго предимство на това решение е, че техниката на лизинг идва с обучен екипаж и ангажимент за обучението на местни авиационни екипи, посочват от WWF България.

Петицията

WWF България рестартира петицията си за купуване на специализирана летателна техника, която миналата година само да седмица събра над 10 000 подписа. И приканва гражданите са се включат в подписката, която WWF ще внесе в отговорните институции.

Постфактум

В сряда в късния следобед пресслужбата на МС съобщи, че премиерът Радев и военният министър Димитър Стоянов са имали среща с представители на италианския концерн "Леонардо", на която са обсъдили модернизацията на българската армия, а също и "интереса на България да придобие противопожарни самолети". "Леонардо" е доставчик на хеликоптерите за спешна медицинска помощ у нас. Радев казал на италианците, че "политиката на българското правителство е не само за придобиване на отбранителна техника, но и за ефективно участие на български компании във веригите на доставки на части и компоненти, както и създаване на съвместно производство". На фона на печалния развой с двата завода на германската "Райнметал" и партньорството с ВМЗ-Сопот думите на премиера звучат като кухи обещания.

Колкото до "интереса" за придобиване на противопожарни самолети, изглежда премиерът не е наясно от какво има нужда България - от военнотранспортни самолети с добавена функция за гасене на пламъци (големи и скъпи), от специализирани вертолети или от нещо трето ("Леонардо" предлага богата гама от летателна техника с различни възможности и твърде различни цени). Освен това, както разбряхме, в бюджета средства за такава инвестиция няма.