През септември ще настане ад в Търговския регистър

Пълна документална блокада ще застигне Агенцията по вписванията през септември и ще породи големи затруднения и за бизнеса. В края на септември изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети на дружествата за дейността им през 2025 г., от една страна, а от друга, ще настъпи пикът на подаването на заявления от търговските дружества за вписване в Търговския регистър на превалутирания капитал в евро. Очаква се през септември агенцията да бъде залята от стотици хиляди заявления.

За задаващия се ад с Търговския регистър предупреди изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Елиана Иванова по време на работна среща с представители на работодателските организации.

"От около 900 000 регистрирани дружества в България към настоящия момент едва около 10% са подали заявления за превалутиране на капитала по Закона за въвеждане на еврото", поясни Илиева. "Очакваме пиков период през септември, защото разбирането на много дружества е, че трябва да подадат заявлението заедно с обявяването на годишния си финансов отчет в Търговския регистър", допълни тя.

Това означава, че през септември ще постъпят стотици хиляди заявления за превалутиране, които е невъзможно да бъдат обработени в законовите срокове.

Отделно, броят на необработените годишни финансови отчети се очаква да нарасне до над 1 000 000, от които около 600 000 са вече забавени от предходни години.

"Това означава, че до края на годината да се обработят над 2 000 000 заявления при капацитет за обработка от 2000 заявления на ден. Това ще бъде парализа за системата", обяви Илиева.

Както писа "Сега", предишното Народно събрание задължи със Закона за въвеждане на еврото всички капиталови търговски дружества - ООД, ЕООД, АД, ЕАД и др. - да обявят пред Търговския регистър превалутиран в евро капитал, като за целта подадат в Агенцията по вписания заверени от общото събрание или от едноличния собственик преписи на дружествените договори или учредителните актове с отразен в евро капитал, както и превалутирани дялове или акции.

Законовият срок за изпълнение на това задължение е 12 месеца от въвеждане на еврото, т.е. до края на 2026 г. В същото време друга разпоредба в закона задължава новите дружествени договори и устави с превалутиран капитал да се представят още с първата промяна в данните на фирмата и при вписване или заличаване на обстоятелства в Търговския регистър. И тъй като обявяването на годишните финансови отчети на фирмите е именно вписване на обстоятелства, излиза, че крайният срок е 30 септември 2026 г.

Депутати от управляващата партия "Прогресивна България" внесоха промени в Закона за въвеждане на еврото в опит да поправят тази бюрократична недомислица. Те предлагат да отпадне изискването за подаване на заявления за превалутиране на капитала с всички съпътстващи документи заедно с годишните финансови отчети. Освен това предлагат да се удължи срокът за обявяване на превалутирания капитал в Търговския регистър на 36 месеца от въвеждане на еврото, вместо 12 месеца.

Депутатите обаче оставиха приемането на законовите поправки за есента - след лятната им ваканция през август. Ако успеят да гласуват поправките през септември, то това ще се случи в последния момент - дни преди крайния срок.

По време на срещата с ръководството на Агенцията по вписванията работодателските организации са посочили като изключително спешна необходимостта от организационни мерки, които да доведат до ускоряване на обработката на заявленията. Например отделяне на трите потока – годишни финансови отчети, заявления за промяна на обстоятелства и заявления за превалутиране на капитала.

От Агенцията по вписванията се призовали бизнеса да ползват на 100% електронните канали за подаване на заявления в Търговския регистър. "В момента от 20 до 30% от заявленията все още се подават на гише. За тях се поддържа цял салон служители, които биха могли да бъдат длъжностни лица по вписванията", посочи зам.-директорът на агенцията Николай Минев