Задава се хаос с намаляването на регионите от 6 на 4

Националното сдружение на общините в България предупреди, че предвиденото окрупняване на регионите за планиране от 6 на 4 може да доведе до вакуум в управлението им и тежки проблеми с еврофондовете за новия програмен период. Общините се опасяват и че окрупняването на регионите ще доведе до сформиране на огромни съвети за развитие с над 70 члена, в които взимането на решения ще бъде силно затруднено.

Това става ясно от изготвено становище от НСОРБ по публикуваните отново за обществено обсъждане промени в Закона за регионално развитие, с които следва да се въведе окрупняването.

Регионите за планиране се окрупняват в изпълнение на европейски регламент, който изисква минимум 800 000 души население за тази териториална единица. В България Северозападен и Северен и централен регион са под този лимит, а прогнозите показват, че такъв риск съществува и за други региони. С тази цел е предложено ново райониране. С промените в закона се решават и други проблеми, в това число обособяването на Столична община като отделен район. Досега столицата бе включена в Югозападния район на планиране и това водеше до сериозни изкривявания заради голямата ножица в икономическото състояние на столица спрямо останалите населени места в района. Премахва се и разделянето на България на две големи зони за планиране със статут NUTS 1, което ще доведе до облекчаване в отчитането на статистическа информация.

Тези промени следва да влязат в сила от 1 януари 2027 година. С тях ще бъде преустановено и съществуването на 6-те регионални съвета за развитие, защото те ще трябва да се структурират наново. Това ще отнеме време, защото в самите законови промени е предвиден 9 месеца срок за изготвянето на правилник за прилагане, като всичко това ще съвпадне и с местните избори, изтъкват от НСОРБ. Оттам очакват нови действащи съвети за развитие да има едва в началото на 2028 г.

Този вакуум ще застраши много сериозно работата по еврофондовете за новия програмен период, изтъкват от НСОРБ. Тези съвети участват в комитетите за наблюдение на оперативните програми, включени са и в работата на други органи, припомнят от сдружението. За да не се стигне до вакуум, от НСОРБ настояват старите съвети да продължат да действат до сформиране на новите.

КРИТИКИ

Сериозни критики към оценката на въздействието на промяната в районирането е отправила и администрацията на Министерския съвет. В становището се изтъква, че оценката не описва достатъчно подробно и ясно причините да се пристъпва към такава промяна и проблемите, които могат да възникнат. НСОРБ като цяло не е съгласно и с предложения обхват на новите региони за планиране. Тук обаче е имало дълга съгласувателна процедура и не е ясно възможни ли са промени на този късен етап.