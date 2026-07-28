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ПП и ГЕРБ притискат Йотова да спре "фискалната вакханалия"

Ако президентът пусне бюджет 2026 в този му вид, опозицията ще сезира Конституционния съд

28 Юли 2026Обновена
Лидерът на “Продължаваме промяната“ Асен Василев и председателят на парламентарната група акад. Николай Денков връчиха на президента Илияна Йотова петиция, с която призовават да наложи вето на Закона за държавния бюджет за 2026 година.
Лидерът на “Продължаваме промяната“ Асен Василев и председателят на парламентарната група акад. Николай Денков връчиха на президента Илияна Йотова петиция, с която призовават да наложи вето на Закона за държавния бюджет за 2026 година.

Лидерът на “Продължаваме промяната“ Асен Василев и председателят на парламентарната група акад. Николай Денков връчиха на президента Илияна Йотова петиция, с която призовават да наложи вето на Закона за държавния бюджет за 2026 година. Законът бе приет в петък. От ПП веднага обявиха, че започват подписка за петиция срещу пробития финансов план на държавата. За нула време бяха бяха събрани 33 хиляди подписа.

“Утре ще стане ясно дали президентът Йотова ще наложи вето на Закона за държавния бюджет. Нейният екип внимателно ще разгледа нашите мотиви", каза Асен Василев след срещата.

От ГЕРБ първо не подкрепиха инициативата на ПП, но днес стана ясно, че са размислили. “Смятаме, че президентът Илияна Йотова, ако не иска да споделя отговорността за тази фискална вакханалия, трябва да върне за ново разглеждане закона за бюджета преди обнародването му”, коментира днес в Народното събрание депутатът Владислав Горанов.

Бившият финансов министър на ГЕРБ каза, че ако Йотова подпише указ и законът за бюджета за 2026 г. бъде обнародван в Държавен вестник, партията му ще внесе жалба в Конституционния съд. Приемането на бюджет със свръхдефицит от 5.7% нарушава Закона за публичните финанси, където има таван - до 3 процента, е позицията на ГЕРБ, заявена и по време на дебатите по проекта.  

Горанов обяви, че се водят разговори за събиране на необходимия брой подписи за сезиране на КС – 48, с представители на парламентарните групи, които не са подкрепили план-сметката на кабинета “Радев”. От ПП и ДБ обаче казаха, че не са търсени от ГЕРБ.

За ветото

След срещата с президента Йотова Асен Василев в специално изявление разясни пред медиите кои са трите групи мотиви за исканото вето. В първата група мотиви са юридически и включват четири противоконституционни разпоредби:

Първо, предвижда се спиране на пенсията за инвалидност без съдебен акт или дори без внесено обвинение. Този текст обаче е в закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, който днес излезе в "Държавен вестник". ПП настояваше, че тук има юридически проблеми, още на първо четене на закона – повече по този въпрос:

Промените за ТЕЛК може да паднат от бюджетните закони
Единственото подобие на реформаторски текст в проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване може да отпадне от него поради юридически проблеми с формулировката му, стана ясно при първото четене на проекта в социалната комисия на парламента днес.
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Второ, отнемат се права на работещите без мотиви и не е ясно как разпоредбата ще засегне, включително, работещите на пълен работен ден, тъй като се въвежда почасово измерване на трудовия стаж. По думите му това ще доведе до намаляване на отпуските на хората, които не работят на пълен работен ден. Този текст е в Кодекса на труда, който се изменя през закона за бюджета. Повече за проблемите с него:

ПБ прокарва ключова промяна за стажа през задния вход
Ключова промяна за трудовия стаж се прокарва през задния вход.  За това алармира омбудсманът Велислава Делчева, която призова между първо и второ четене на закона за бюджета за 2026 г.
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Трето, спира се законовият механизъм за определяне на минималната работна заплата и тя се замразява на 620 евро, без да е предвиден алтернативен механизъм. Според него това би било нарушение на европейската директива.

Четвърто, обвързват се възнагражденията на магистратите с тези на депутатите.

Това са юридическите аргументи, каза Василев. И обяви, че ПП смята да сезира КС, ако няма ревизия на бюджетния закон.

Не е ясно какво е казала Йотова на днешната среща с ПП. Преди дни обаче тя коментира, че настоящата финансова ситуация на държавата до голяма степен се дължи на Асен Василев. Същото повтарят от партията на Радев.  

Междувременно Илияна Йотова издаде укази за двата "малки" бюджета - на Държавното обществено осигуряване и на здравна каса. 

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вето, бюджет 2026

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