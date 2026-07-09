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Общините погват всички с неплатени данъци за над 375 евро

Указанието на правителството до кметовете е записано в проекта на бюджет 2026

Днес, 14:00
Нито една сума не е твърде дребна за правителството.
Pixabay
Нито една сума не е твърде дребна за правителството.

Правителството продължава да демонстрира, че нито една сума не е твърде дребна, за да бъде включена в повсеместното затягане на колани. След като без предупреждение отряза по 30 евро ковид добавки от новите пенсии (с ефект от 2,9 млн. евро за тази година) от 1 юли, с бюджета от 1 август се задават още мерки до най-ниско ниво. Затова всички, които дължат повече от 375 евро за местни данъци и такси, трябва да очакват скоро вест от своята община.

Разпореждането да се събират неплатени задължения е записано в проекта на бюджет 2026, който другата седмица трябва да влезе в пленарна зала. Кметовете на общините да предприемат спешни действия в рамките на своите правомощия за организиране на дейностите по издаване на ревизионни актове или актове за установяване на задължения за минали години, пише в проекта.

Мярката ще обхване неплатени и непогасени по давност задължения за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци на стойност над 375 евро за всеки вид задължение. 

На всяко тримесечие кметовете ще трябва да представят в Министерството на финансите информация за наличието на неплатени и непогасени по давност задължения за минали години и за издадените за тях актове.

Икономиите минават и през забрана за всякакви банкети и тържества със служебни пари в бюджетните организации, както и изнесени семинари и заседания извън офиса.

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Ключови думи:

местни данъци и такси, бюджет 2026

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