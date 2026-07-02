И шефът на БНБ разкритикува бюджета на правителството на Радев

Проектобюджетът за 2026 г. изпраща сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието във фискалната политика, смята управителят на БНБ Димитър Радев.

Управителят на Българска народна банка Димитър Радев е поредният критик на проектобюджета за 2026 г., който правителството на Румен Радев внесе в Народното събрание. По думите му заложеният дефицит от 5.7% от БВП изпраща много негативен сигнал след като Еврокомисията започна процедура по свръхдефицит спрямо нашата страна.

"Предложеният проект на бюджет за 2026 г. не показва обръщане на негативната тенденция за публичните финанси, започнала в периода след 2020 г. и последователно натрупвана в различни управления. Напротив – в сегашния си вид бюджетът по-скоро показва нейното задълбочаване. А това вече е сериозен негативен сигнал по отношение на устойчивостта на публичните финанси и доверието във фискалната политика. При вече започнала процедура по свръхдефицит подобни сигнали неизбежно придобиват още по-голяма тежест", коментира шефът на БНБ в интервю за БТА.

Радев коментира и изтеклите шест месеца членство на България в еврозоната.

„Оценката ни е положителна и бих казал – напълно заслужено положителна. Преходът протича спокойно и много добре организирано. Това е резултат от сериозна подготовка, която БНБ и банковият сектор извършваха дълго време. Фактът, че банките продължават безплатния обмен и след 1 юли, показва, че процесът протича спокойно и с високо ниво на доверие“, каза управителят на БНБ.

Според Радев вече се виждат позитивните икономически ефекти от членството ни в еврозоната. Радев отбеляза засилен интерес от инвеститори, по-добри перспективи пред капиталовия пазар и по-добро позициониране на България от гледна точка на достъпа до финансиране.

По последни данни на БНБ в края на април привлечените чужди капитали у нас достигат 2,021 млрд. евро, което е седем пъти повече от направените вложения (276 млн. евро) в българската икономика през същия период на 2025 г.

Димитър Радев, че членството в еврозоната не води автоматично до всички възможни ползи. По думите му оттук нататък решаващо значение ще има националната политика, включително подобряването на инвестиционната среда и стабилизирането на публичните финанси.