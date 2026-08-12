Takeaway.com напуска България

Една от популярните платформи за доставка на храна и други стоки Takeaway.com ще прекрати дейността си в България от 15 септември 2026 г. Компанията е уведомила потребителите си за решението по имейл, като до тази дата приложението ще приема всички валидни и неизползвани ваучери, както и попълнени карти с печати.

От компанията майка Just Eat Takeaway.com обясняват решението с намерението си да насочат инвестициите към пазари, на които може да бъде ускорен растежът и да се изградят силни и устойчиво печеливши позиции.

Бизнесът има повече от 20 години история в България първоначално чрез местната платформа BGmenu. През 2018 г. Just Eat Takeaway закупи българската платформа за доставка на храна и наложи марката Takeaway.com.

В страната компанията има около 220 служители и 480 куриери. От дружеството заявяват, че ще ги подкрепят в процеса на прекратяване на дейността.

Секторът за доставка на храна по домовете се разрасна значително около пандемията от COVID-19, когато посещенията в заведения за обществено хранене бяха ограничени. Впоследствие доставките се разшириха към супермаркети, аптеки и други магазини, а конкуренцията между международните платформи се засили.

когато по-широкото навлизане на дистанционната работа и хибридния модел доведе до по-голямо търсене на доставки до дома.