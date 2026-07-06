Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Договорът между "Булгаргаз" и "Боташ" бе замразен за 15 месеца

През този период ще се плаща само за използван капацитет при неизвестни условия

06 Юли 2026Обновена
Премиерът Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Ердоган
Пресслужба на МС
Премиерът Румен Радев се срещна с турския президент Реджеп Ердоган

"Булгаргаз" и "Боташ" подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който период ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна с подобрени условия. Това съобщи пресслужбата на МС. Подробности за "подобрените условия" не се съобщават. Не е ясно и какво се случва с натрупаните досега задължения на “Булгаргаз”.

България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ и ще се работи по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, пишат още от МС.

Протоколът между "Булгаргаз" и "Боташ" бе подписан по време на посещението на премиера Румен Радев за срещата на НАТО в Анкара. Той се срещна с турския президент Реджеп Ердоган.

Договорът с "Боташ" бе подписан през 2023 г., по време на служебния кабинет на Гълъб Донев и въпреки многобройните доказателства, че той не е изгоден за България, Радев пламенно го защитаваше, обвинявайки предходните правителства, че не са го използвали правилно.

Договорът постави страната ни в абсурдната ситуация да плати над 4 млрд. лева, без да получи газ. Според него държавната компания "Булгаргаз“ получава достъп до терминалите за втечнен газ и газопреносната мрежа на Турция, като се задължава да плаща фиксирани такси от около 500 хил. долара на ден, без значение дали го ползва. И така цели 13 години.

В договора има и други неизгодни условия, но най-скандалното е, че в него липсват клаузи за предоговаряне или разваляне. В резултат на което държавната "Булгаргаз" е пред фактически фалит, задлъжняла със стотици милиони долара към турската компания „Боташ“, при използвани едва 10% от договорения капацитет. При възможни 14 танкера годишно (или около 1.8 млрд. куб. м) "Булгаргаз" за повече от три години е внесла само 4 танкера. Причината - таксите за разтоварване, регазификация и пренос на „Боташ“ са толкова високи, че правят крайната цена на газа абсолютно неприемлива. Няколко правителства са водили разговори с Румъния, Молдова, Украйна, Словакия за общи търгове за тези 14 карга, но никой не е заявил интерес.

България отдавна се опитва да промени договора с "Боташ, но турската страна отказваше. Едва преди няколко седмици тя даде знак, че е склонна за преговори. От интервю на външния министър на Турция за БТА стана ясно, че Анкара иска всеобхватно споразумение за сътрудничество в областта на енергетиката, което ще включва увеличаване на капацитета за пренос на природен газ между Турция и България. Турция обвързва промяната с ред договорености в други области - откриване на втората ж.п. линия между двете страни и участие в изграждането на магистрала "Черно море", разширение на гранично-пропускателния пункт „Капитан Андреево“ – „Капъкуле“, както и разкриването на нови КПП-та. Не е ясно на кои от тези условия се е съгласила България.

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Боташ

Още новини по темата

Тепърва ще узнаем истинската цена на аферата „Боташ“
23 Юни 2026

Росен Христов: Срещу мен играеше много твърда бухалка
07 Юни 2026

Министър Пулев: Има шокиращи данни за нарушения и корупция
06 Юни 2026

Бивш министър, свързан с "Боташ", влезе в управата на ДКК
01 Юни 2026

"Шел" спечели търга за доставка на газ у нас през Турция

12 Май 2026

"Булгаргаз" покани 37 фирми на търг за доставка на газ

29 Апр. 2026

България поиска предоговаряне на сделката с БОТАШ

21 Апр. 2026

Министър Трайков: Има шанс за предоговаряне на договора с "Боташ"
08 Март 2026

Стотици карамфили блокираха Орлов мост в София

08 Февр. 2026

"Булгаргаз" неумолимо трупа неплатени сметки към "Боташ"
08 Февр. 2026

Румен Радев извади голямата баданарка за аферата "Боташ"

06 Февр. 2026

Политици от ПП изобличиха Радев в лъжа за "Боташ"
31 Яну. 2026

Турция сключи мегасделка за втечнен газ от САЩ
25 Септ. 2025

Жечо Станков: Договорът с "Боташ" фалира "Булгаргаз"
03 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса