"Шел" спечели търга за доставка на газ у нас през Турция

"Шел" е победител в търга за доставка на един кораб с втечнен природен газ (ВПГ, LNG) до турско пристанище, съобщиха от "Булгаргаз". Държавният газов търговец обяви търга в края на април, като покани над 30 компании за участие. Оферти са подали пет, като "Шел" са предложили най-добрите условия. За доставката ще се използва договорът с БОТАШ.

Танкерът ще бъде натоварен в САЩ и се очаква да пристигне в края на месец май т.г. на турски терминал. Количеството втечнен природен газ - 1 000 000 MWh, ще бъде използвано за нуждите на българските потребители през предстоящия летен сезон, посочват от "Булгаргаз".

Каргото ще пристигне в Турция, защото терминалът край Александруполис в Гърция е в планов ремонт от началото на април. В тази ситуация неизгодният договор с БОТАШ ще свърши работа. "Булгаргаз" почти не го ползва, тъй като таксите са толкова високи, че правят доставките през съоръженията на БОТАШ прекалено скъпи.

Като свърши ремонтът на съоръжението в Александруполис, "Булгаргаз" ще получи оттам още един 1 товар втечнен природен газ, който ще бъде нагнетен в газохранилището "Чирен" за ползване през следващия зимен сезон.

Междувременно "Булгаргаз" внесе в енергийния регулатор предварителни разчети за цената, по която ще снабдява своите клиенти през юни. Предложението е за леко понижение, с 1 процент - от 35.98 евро/MWh през май на 35.62 евро/MWh през идния месец. Каква ще е цената, ще стане ясно в края на този месец, когато Комисията за енергийно и водно регулиране ще проведе закрито заседание, на което ще отчете всички актуални фактори и развития на газовите пазари.