„Овергаз“ отчете спестяване на 20 509 т вредни емисии само за година

Повече от три десетилетия „Овергаз“ допринася за подобряване на качеството на атмосферния въздух в 32 общини в България. Газификацията намалява вредните емисии и парниковите газове в населените места. Прилагането ѝ директно решава проблемите с фините прахови частици, които са основни замърсители на атмосферния въздух в населените места и силно вредят на здравето.

През 2025 г. чрез замяната на твърдите и течни горива с природен газ е избегнато отделянето на:

• 20 509 тона вредни емисии в т.ч.;

• 3 292 тона серни оксиди;

• 794 тона азотни оксиди;

• 2 785 тона летливи органични съединения;

• 11 772 тона въглероден оксид;

• 1 866 тона фини прахови частици.

Газификацията допринася за решаване и на проблемите, свързани с климатичните промени. Природният газ е енергоносителят с най-нисък емисионен коефициент на въглеродни емисии. Затова замяната на твърдите и течните горива и електроенергията с природен газ е ефективно средство за декарбонизация.

Поради използването на лигнитни въглища при производството на над 40% от електроенергията в България един киловатчас електроенергия има два пъти по-висок емисионен въглероден фактор от природния газ. В резултат на замяната на традиционните горива и електроенергия през 2025 г. е избегнато емитирането на 420 932 тона въглеродни емисии.

Газификацията е една от най-добрите мерки за повишаване на енергийната ефективност - при първичното и крайно потребление. Природният газ е първичен енергоносител, който директно достига до крайните потребители. Този кратък път спестява загубите при преобразуване, пренос и разпределение, които при използването на електроенергия надхвърлят 70%.

„Овергаз“ монтира на всички нови потребители интелигентни измервателни устройства и успоредно с това постепенно подменя измервателните устройства на вече газифицираните домове. Така абонатите могат по-добре да управляват разходите си за отопление. Използването на високоефективни уреди и на умни измервателни устройства спестява на всяко домакинство 3% от потребената енергия годишно.

При газификацията нискоефективните горивни котли и печки се заменят с кондензационни газови котли с енергийна ефективност 99%. В резултат на това през миналата година са спестени: 444 458 MWh крайна енергия; • 646 835 MWh първична енергия.

Предимствата на газификацията са безспорни – не случайно всички европейски държави разчитат на синьото гориво за ограничаване на вредните емисии и гарантиране на чист въздух за всички.