Китай и африкански държави печелят от "ормузката криза"

Продължаващият конфликт в Близкия изток разтърси световните енергийни пазари, прекъсвайки доставките на приблизително 8 млн. барела суров петрол на ден и 20% от преноса на втечнен природен газ (LNG).

Първите коментари сочеха Русия като най-голям печелещ, тъй като конфликтът осигури стратегическа „икономическа жизнена линия“ за Москва чрез повишаване на цените на петрола, пренасочване на фокуса на западните страни от войната в Украйна към Близкия изток и укрепване на дипломатическите ѝ позиции сред държавите от Глобалния юг. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп дори облекчи временно санкциите върху руския и иранския петрол. Но с успешни удари по рафинерии и друга инфраструктура Украйна силно затруднява износа на Русия.

Големите ползи може да се окажат за други играчи. В момента Китай успешно препродава природен газ и печели здраво. А африкански държави се очертават като големите печеливши в средно- и дългосрочен план.

Китай препродава

рекордни количества втечнен газ с добра печалба. От началото на годината Китай е продал над 1,31 млн. тона втечнен газ - спрямо 0,82 млн. тона за цялата 2025 г.

Доставките на втечнен газ в Китай достигат най-ниското си ниво от 2018 година, сочат данни на анализаторската компания Kpler. Изглежда страната се възползва от големите си резерви и ниското потребление и пренасочва товарите на фона на високата цена на газа на световните пазари.

Пекин е пренасочил 8 от 10-те танкера, поръчани за март. Според данните на Kpler и Vortexa това са рекордни количества на месечна база. От началото на тази година Китай е продал 1,31 млн. тона втечнен газ, като купувачите са Южна Корея (10 танкера), Тайланд (5), Япония, Индия и Филипините.

След началото на войната в Иран цената на втечнения газ в Азия се повиши с 85%. Държавите от региона зависят много повече Европа от доставките от Катар, тоест през Ормузкия проток.

Изолирани от войната

в Персийския залив, някои африкански държави се оказват в отлични позиции. Водещите енергийни производители - Нигерия, Либия, Ангола, Габон, Мозамбик, Намибия и Танзания, все повече се разглеждат като по-малко рискови алтернативи на доставчиците от Близкия изток.

Европейските и азиатските купувачи на суров петрол и природен газ сега предпочитат африканските товари поради по-ниските застрахователни премии и по-предвидимите срокове за доставка в сравнение с доставките през Ормузкия проток и Червено море.

Разрастващият се сектор на LNG в Африка може да се похвали с най-оптимистичните перспективи. Очаква се общият капацитет за износ на втечнен газ на континента да нарасне от приблизително 80 млн. тона годишно през 2025 г. до над 175 млн. тона до 2040 г., позиционирайки Африка като важен световен доставчик на втечнен газ.

Очаква се износът на LNG от Субсахарска Африка да се увеличи със 175% до 2034 г. до 44,5 млрд. куб. метра. Прогноза отчита развитието на големи проекти в Мозамбик, Ангола, Екваториална Гвинея, Нигерия, Камерун.

Миналата година френският гигант TotalEnergies официално рестартира своя проект за LNG в Мозамбик на стойност 20 млрд. долара (спрян преди 5 години заради проблеми със сигурността. Съоръжението е с капацитет над 13 млн. тона годишно. Стартът на производството е планиран за 2029 г.

Също в Мозамбик италианската Eni SpA напредва в многоетапното разработване на голямото находище за природен газ Coral, където внедрява технология за плаващо съоръжение за преработка на втечнен газ за износ.

Междувременно американският колос ExxonMobil ръководи проекта за втечнен газ Rovuma на стойност 30 млрд. долара в блок Area 4 в Северен Мозамбик с 25% дял, заедно с партньорите Eni (25%), China National Petroleum Corporation (20%), Korea Gas Corp (10%) и Abu Dhabi National Oil Co (20%).

Rovuma LNG включва наземни линии за втечняване, захранвани от офшорни газови находища с общ капацитет от 18 млн. тона годишно. Очаква се производството да стартира около 2030-2031 г.

Световната енергийна криза помага за ускоряване на дълго отлагани енергийни проекти в Африка като Транссахарския газопровод на стойност 20 млрд. долара, предназначен да пренася нигерийски газ през Нигер и Алжир до Европа.

Миналия месец Алжир и Нигер обявиха, че ще възобновят строителството на газопровода (след близо едногодишен дипломатически конфликт). Приблизително 60% (или 2400 км) от газопровода са завършени, предимно в Нигерия и Алжир. Съоръжението ще пренася 30 млрд. куб. метра природен газ годишно от Нигерия до Европа, започвайки през 2027 г., като осигурява важна алтернатива на руските доставки.