1.5 млрд. евро са под въпрос покрай реформата на БЕХ

България ще получи 1 млрд. евро от ЕК през юни

26 Май 2026Обновена
Вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов очаква близо 3 млрд. евро по ПВУ.
Илияна Димитрова
Вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов очаква близо 3 млрд. евро по ПВУ.

Реформата в "Български енергиен холдинг" е най-голямата бомба в Националния план за възстановяване и устойчивост. Ако България не изпълни поетия ангажимент да извади въглищните предприятия изпод шапката на БЕХ в нов холдинг, страната ни рискува да й бъдат замразени близо 500 млн. евро. Пропускът да се извърши това обаче ще застраши и проекти извън ПВУ - цялото финансиране на трите въглищни региона по линия на Фонда за справедлив преход. Напънът на културното министерство да навакса плащанията по финансираните от ПВУ културни проекти няма да завърши навреме в рамките на срока за четвъртото плащане, но ще има успех до окончателния краен срок - август. 

Това обяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът по еврофондовете Атанас Пеканов.  

По-рано днес Пеканов обяви, че България очаква да получи над 1 млрд. евро през юни по Националния план за възстановяване и устойчивост. Сумата включва поисканото от страната ни четвърто плащане по плана в размер на 900 млн. евро и разплащане на замразените заради липса на реформи в антикорупционната комисия близо 370 млн. евро. Реформата в антикорупционната комисия се очаква да мине на второ четене в спешен порядък.

ОЧАКВАНИЯ 

На брифинга в МС Пеканов уточни, че сумата от 1 млрд. евро представлява само очаквания, защото от 25 мерки по линия на четвърто плащане България е отчела 19 и до края на следваща седмица трябва да отчете останалите 6. Именно в списъка с 6-те неизпълнени мерки попада много тежка реформа, която трудно ще мине - за ново структуриране и ценообразуване във ВиК сектора. "Тук при неизпълнение може да има замразяване на сума до 437 млн. евро. "Помните, бе изготвен законопроект, но той предизвиква социално напрежение. Водим разговори с ЕК, полагаме усилия да постигнем разбиране и да получим парите, без обаче те да водят до социално напрежение", обясни Пеканов.  Реформата в БЕХ като очаквана стъпка може да има по-тежки последици при петото плащане, когато се очаква да бъде създадено новото холдингово дружество. Имаме индикации, че неизпълнение тук може да доведе до брокиране на средствата от Фонда за справелдив преход, коментира Пеканов. 

ЗАБАВЯНЕ

Има инвестиции, при които има забавяне и риск да не завършат навреме като изграждането на хамбари за медицинските хеликоптери, обясни Пеканов. За тях вероятно ще бъдат използвани национални средства, като системата може да оперира и без хамбарите, но те ще бъдат завършени, коментира вицепремиерът. Рискова е била и инвестицията за изграждане на широколентова инфраструктура в общините, но там е извършена пълна мобилизация и правителството счита, че ще успее да се справи навреме. Навреме вероятно ще бъдат доставени и 12-те влака от "Алстом", които се финансират по линия на ПВУ. 

При културните проекти са извършено сертифициране на 150 от общо 460 проекта и няма как да се навакса до края на следващата седмица, тоест по тази линия ще има задържане на сума от ЕК. Пеканов обаче е оптимист, че всички проекти ще бъдат сертифицирани в рамките на окончателния краен срок - края на август. Бави се и инвестиция в областта на амбулаторните грижи. Един от най-големите проекти на стойност 730 млн. евро - за създааване на капацитет за съхранение на енергия от ВИ с батерии, върви много добре, коментира Пеканов. 

Атанас Пеканов

