Правителството се запъна и прие бюджета за 2026 г. без промени

Правителството одобри проекта на бюджет за 2026 г. на министъра на финансите Гълъб Донев без промяна въпреки огромните критики и призиви от опозицията, икономисти и работодателски организации за свиване на разходите, дефицита и планираното нарастване на държавния дълг.

Бюджетът предвижда през тази година да бъдат направени рекордни 56.8 млрд. евро разходи, при което дефицитът набъбва до 5.7% от БВП или 7,2 млрд. евро, а таванът на новия дълг достига 10.1 млрд. евро.

След заседанието на правителството финансовият министър даде брифинг, на който се опита да разясни защо толкова много нарастват разходите - особено тези за издръжката на бюджетната сфера и по капиталовата програма. И засипа журналистите с куп числа, от които единствено стана ясно, че вина имат политиките и решенията на предишните управляващи.

"Разходите за издръжка нарастват с 1.034 млрд. евро", отчете Гълъб Донев. От тях 254 млн. са с европейски средства, а 779 млн. - по националния бюджет, където влизат извънредните разходи за парламентарните и президентските избори, за организирането на Giro d'Italia и Евровизия, субсидии за общини, земеделци и транспортни фирми, свързани с войната в Иран и нараснали разходи за отбрана от 81 млн. евро. Също така имало неразплатени 139 млн. евро по сключени извънсъдебни споразумения за забавени плащания за текущи ремонти от 2021 г.

Капиталовите разходи са увеличени с 2.487 млрд. евро спрямо 2025 г., като 1.856 млрд. са по европейските програми и ПВУ, а 631 млн. - по националния бюджет.

Финансовият министър отчете още, че капиталовите средства за общините тази година са в размер на 2.013 милиона евро, което е ръст от 1 милиард спрямо миналата година. Донев отбеляза, че финансирането на инвестиционната програма на общините за 2024 и 2025 г. не е било финансово осигурено, правени са минимални разплащания, което е довело до натрупване тази година на неразплатени проекти в цялата страна.

Финансовият министър се похвали, че правителството е успяло дори да свие капиталовите разходи с 387 млн. евро заради премахване на индексацията на проекти към МРРБ, НКЖИ и БДЖ.

"Сериозен принос за формиране на тези увеличения в издръжката и капиталовите разходи, които вече са похарчени, имат правителствата на Росен Желязков и Андрей Гюров, които в условията на удължителен закон за бюджета са приели решения за допълнителни разходи от над 1.1 млрд. евро", заключи Донев.

По-късно Министерство на финансите публикува справката за разходите за издръжка и за капиталови разходи, заложени в проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 година на своя сайт.