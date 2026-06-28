Бюджет 2026 ще пести и от вероизповеданията

В проектобюджета за 2026 г. правителството предлага да се намали издръжката на вероизповеданията. Ще се намали размерът на субсидията на единица мирянин – от 10,2 евро на не по-малко от 7,7 евро. Промяната е предвидена да влезе в сила от 1 октомври 2026 г., а Министерството на финансите изчислява, че това ще донесе икономия от около 5 млн. евро.

През 2019 г. правителството на Бойко Борисов внесе промени в Закона за вероизповеданията. Те бяха подкрепени от парламентарните групи на тогавашната управляваща партия ГЕРБ и Движение за права и свободи. Основният мотив беше държавата да осигури достатъчно финансиране на традиционните вероизповедания, за да се ограничи зависимостта им от чуждестранни дарения и финансиране. С измененията беше въведена нова формула за държавната субсидия: 10 лева годишно за всеки гражданин, който при последното преброяване се е самоопределил към съответното вероизповедание. По-късно, след приемането на еврото, сумата беше преизчислена на 10,2 евро.

Практически това доведе до рязко увеличение на държавното финансиране най-вече за Българската православна църква и мюсюлманското изповедание.

В момента държавната субсидия възлиза на над 78 милиона лева годишно (около 39 милиона евро). Средствата се разпределят по следния начин:

Българска православна църква (БПЦ - Българска патриаршия): Получава най-голям дял, надхвърлящ 40 милиона лева (около 20 милиона евро), в това число и целеви средства за големи манастири (като Рилския, Бачковския и Троянския). Мюсюлманско вероизповедание: Годишната сума за изповеданието надвишава 12,5 милиона лева (около 6,3 милиона евро). Протестантски вероизповедания: Около 1,4 милиона лева (около 700 000 евро). Католическа църква в България: Около 770 хиляди лева (около 380 000 евро). Други религиозни общности: Делегирани бюджети получават още Арменската апостолическа православна света църква, Религиозната общност на евреите и др.

Редът и методологията за разпределение на средствата са регламентирани в Закона за вероизповеданията . Средствата са предназначени за подпомагане на обществено полезната, образователната и социалната дейност на регистрираните вероизповедания, както и за поддръжка на храмовете им.

Преди 2 дни премиерът Радев се срещна с патриарх Даниил. На срещата са били обсъдени въвеждането на часове по религия в училище и санкциите на ЕС срещу руския патриарх. Не стана ясно дали е станало дума и за издръжката.